Fútbol Femenino: la Primera División jugó pendientes y registró goleadas

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División femenina aprovechó varios días de la semana para jugar una nueva fecha y avanzar con otra.

Días atrás se jugó la 6° fecha con goleadas para Municipales y Colonias y Cerros y durante la semana en curso se completará la 7° que inició con más goles para el equipo del Sindicato.

Por su parte, las categorías formativas no pudieron llevar a cabo su programación.

Los resultados:

6° fecha

Municipales 4 (Sonia Tavares -3-, Micaela Vivas) – 1 (Sofía Ortiz) Racing

Colonias y Cerros 5 (Brisa De Olaso -2-, Ana Valderrey, Melisa Lara y María Laura García) – 1 (Micaela Rossini) Ferro

7° fecha

Municipales 9 (Sonia Tavares -2-, Micaela Vivas -3-, Estrella Rojas -2-, Magdalena Angueira, Brenda Leguizamón) – 1 (Eva Rivero) Loma Negra

Ferro – Racing (miércoles)

El Fortín – Colonias y Cerros (viernes)