Miércoles 01 de Octubre 2025 - 19:10hs
Olavarría
 - 1 de Octubre de 2025 | 18:55

Fútbol Femenino: la Primera División jugó pendientes y registró goleadas

Las malas condiciones climáticas de los últimos fines de semana complicaron el normal desarrollo del segundo semestre para el fútbol femenino olavarriense, pero en Primera División, se jugaron algunos duelos pendientes.

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División femenina aprovechó varios días de la semana para jugar una nueva fecha y avanzar con otra.

 

Días atrás se jugó la 6° fecha con goleadas para Municipales y Colonias y Cerros y durante la semana en curso se completará la 7° que inició con más goles para el equipo del Sindicato.

 

Por su parte, las categorías formativas no pudieron llevar a cabo su programación.

 

Los resultados:

6° fecha

Municipales 4 (Sonia Tavares -3-, Micaela Vivas) – 1 (Sofía Ortiz) Racing

Colonias y Cerros 5 (Brisa De Olaso -2-, Ana Valderrey, Melisa Lara y María Laura García) – 1 (Micaela Rossini) Ferro

 

7° fecha

Municipales 9 (Sonia Tavares -2-, Micaela Vivas -3-, Estrella Rojas -2-, Magdalena Angueira, Brenda Leguizamón) – 1 (Eva Rivero) Loma Negra

Ferro – Racing (miércoles)

El Fortín – Colonias y Cerros (viernes)

 

