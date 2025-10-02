Vuelco en la ruta 226: una mujer resultó herida luego de chocar contra un animal muerto | Infoeme
Jueves 02 de Octubre 2025 - 11:34hs
Jueves 02 de Octubre 2025 - 11:34hs
Olavarría
Infoeme
 policiales
 | 
 2 de Octubre de 2025 | 11:03

Vuelco en la ruta 226: una mujer resultó herida luego de chocar contra un animal muerto

El hecho se produjo en el ingreso a Colonia nievas durante la noche del miércoles.

Un auto volcó durante la noche del miércoles en el kilómetro 271 de la Ruta Nacional 226 a la altura del ingreso a Colonia Nievas.

Según informaron, un Volkswagen Up chocó contra un animal muerto, la conductora perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina.

La mujer de 33 años fue asistida por personal médico y bomberos. Fue trasladada al Hospital Municipal sin riesgo de vida donde permanece en observación.

El hecho fue caratulado como "Lesiones por accidente" y cuenta con la intervención de la UFI N° 7.

