Bomberos Olavarría conmemoró su 76º aniversario con un acto protocolar

En horas de la mañana, se llevó a cabo en el Cuartel Central el acto protocolar por el 76º aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría.

El evento contó con la presencia de integrantes del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva, miembros del Consejo Directivo y la Subcomisión de Damas, quienes se hicieron presentes para acompañar este hito institucional.

La ceremonia comenzó con la formación del personal y el izamiento de la bandera nacional, a cargo del Oficial Aux. de Escuadra Pablo Moreno. Una vez finalizada la formación frente al Cuartel Central, se compartió un momento de camaradería con chocolate y medialunas entre quienes integran la familia bomberil local.

Como es tradición, también se realizó la ofrenda floral frente al monumento al bombero voluntario, el minuto de silencio en memoria de quienes ya no están, y se renovó el compromiso institucional con la comunidad y con el futuro de la institución.

"Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los que nos acompañaron en esta jornada de celebración, reafirmando nuestro compromiso de seguir creciendo con entrega y responsabilidad", indicaron.