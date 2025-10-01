Finalmente, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111

visitó finalmente esta tarde aen su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, en un gesto de acercamiento político que buscó enviar una

"Fue un buen encuentro, duró 1 hora y 30 minutos, hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", explicaron a DIB fuentes del Instituto Patria. (DIB)