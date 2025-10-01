Finalmente, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 | Infoeme
Finalmente, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111

El encuentro duró una hora y media. Fue calificado como "bueno". Conversaron sobre la situación nacional y las elecciones .

Axel Kicillof visitó finalmente esta tarde a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, en un gesto de acercamiento político que buscó enviar una señal de unidad de cara a las elecciones de este mes.

"Fue un buen encuentro, duró 1 hora y 30 minutos, hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", explicaron a DIB fuentes del Instituto Patria. (DIB)

