La Facultad de Sociales participó del Encuentro Nacional de Agencias de Noticias Universitarias | Infoeme
Jueves 02 de Octubre 2025 - 16:04hs
24°
Jueves 02 de Octubre 2025 - 16:04hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 2 de Octubre de 2025 | 14:48

La Facultad de Sociales participó del Encuentro Nacional de Agencias de Noticias Universitarias

Con sede en la Universidad de Buenos Aires, el vicedecano Esp. Nicolás Casado y la coordinadora de Agencia Comunica, Lic. Fernanda Álvarez, fueron parte de la jornada que promovió establecer los primeros vínculos entre agencias y medios digitales universitarios.

En el marco de los 40 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el décimo aniversario de su agencia de Noticias, ANCCOM, este miércoles se llevó adelante en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) el

Participaron en el Encuentro por la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) el vicedecano, Esp. Nicolás Casado, y la coordinadora de Agencia Comunica, Lic. Fernanda Álvarez. Asimismo, hubo referentes e integrantes de agencias y medios digitales de las universidades de Quilmes, La Matanza, Moreno, San Martín, Santiago del Estero, La Plata y la sede.

En la jornada se intercambiaron experiencias acerca de cómo se gestionan las agencias y medios de las distintas unidades académicas y universidades, con el objetivo de pensar estrategias de fortalecimiento. Se promovió, además, la creación de una Red Nacional de Agencia de Noticias.

A través del encuentro se abordó las particularidades de cada espacio y cuál es la agenda de trabajo, qué noticias se cubren, cuál es el público, qué estrategias se eligen para llegar a los/as lectores, entre otros. Asimismo, se analizó la situación de las agencias de noticias y medios digitales en el actual contexto de crisis social, que afecta particularmente a las universidades públicas y a los sectores más vulnerables.

A partir de las presentaciones se destacó que las agencias de noticias universitarias son claves para la promoción de la pluralidad de voces y “se han convertido en un espacio de democratización de la información, que además reflejan historias y noticias que no suelen aparecer en los medios digitales o gráficos tradicionales, generando contenidos propios, marcando una agenda particular y específica” vinculada a situaciones que, en muchos casos, no son visibilizadas por otros medios.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME