Fin de semana con tormentas y descenso de temperaturas en Olavarría y toda la provincia

Elanunció queafectará a la zona central del país, provocando. Las provincias más afectadas serán Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Las tormentas se irán desplazando de sur a norte y de oeste a este, atravesando entre sábado y domingo - en algunas zonas desde el viernes - toda la provincia de Buenos Aires.

Respecto a las alertas por el desarrollo de estos fenómenos, el SMN ya emitió una alerta amarilla por tormentas para el sábado, que alcanzará a Olavarría, ciudades del centro bonaerense y los distritos del noroeste.

No obstante, con el correr de las horas, la advertencia podría ser actualizada, sobre todo respecto a lo que se espera para el día domingo que ya se prevén lluvias aisladas durante la tarde y noche.