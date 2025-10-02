Fin de semana con tormentas y descenso de temperaturas en Olavarría y toda la provincia | Infoeme
Jueves 02 de Octubre 2025
19:54hs
Olavarría
 comunidad
 2 de Octubre de 2025 | 19:28

Fin de semana con tormentas y descenso de temperaturas en Olavarría y toda la provincia

El SMN ya emitió una alerta amarilla por tormentas para el sábado, que alcanzará a Olavarría y la región. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el ingreso de un frente frío afectará a la zona central del país, provocando descenso de temperaturas y lluvias y tormentas de variada intensidad. Las provincias más afectadas serán Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Las tormentas se irán desplazando de sur a norte y de oeste a este, atravesando entre sábado y domingo - en algunas zonas desde el viernes - toda la provincia de Buenos Aires.

Respecto a las alertas por el desarrollo de estos fenómenos, el SMN ya emitió una alerta amarilla por tormentas para el sábado, que alcanzará a Olavarría, ciudades del centro bonaerense y los distritos del noroeste.

No obstante, con el correr de las horas, la advertencia podría ser actualizada, sobre todo respecto a lo que se espera para el día domingo que ya se prevén lluvias aisladas durante la tarde y noche.

 

 

