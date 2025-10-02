A un clic de la FIO: más de 350 jóvenes ya se sumaron al programa de orientación vocacional

Durante el primer semestre de 2025, más de 350 estudiantes participaron de los cursos de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO) que ofrece la Facultad de Ingeniería de la Unicen.

La cifra confirma el alcance y la relevancia de este servicio gratuito, diseñado para quienes finalizan la escuela secundaria o se encuentran explorando alternativas educativas y laborales. Esta semana comienzan dos nuevos cursos, y la convocatoria continuará abierta hasta fin de año, con vacantes disponibles.

El programa se desarrolla en contraturno escolar, en la sede de la FIO (avenida Del Valle 5737), y propone cinco encuentros semanales de una hora y media, con dinámicas grupales, actividades reflexivas y acompañamiento profesional.

El objetivo es brindar herramientas para facilitar la toma de decisiones sobre el futuro académico y ocupacional, en un entorno cuidado, plural y sin presiones externas.

Además de los cursos presenciales en la sede de la FIO, el servicio se adapta a múltiples formatos: talleres, charlas, encuestas, entrevistas y articulaciones con los Equipos Orientadores Escolares de instituciones del Partido de Olavarría y la región.

Se atienden demandas de toda la zona y este año, inclusive, hubo una consulta de una estudiante que vive en España cuyos padres son argentinos y su objetivo es venir a estudiar acá.

Esa flexibilidad permite brindar una propuesta ajustada a las necesidades que se plantean, con el respaldo de profesionales especializados en educación, psicología y orientación vocacional. Y se promueven un trabajo en red y acuerdos como el convenio que este año se firmó con el Centro Provincial de Atención (CPA) de Tapalqué y el área de Salud Mental del Municipio. Allí se ofrece un taller similar al de la FIO y esa fue la base para realizar capacitaciones y actividades conjuntas.

Ponerse en carrera

Desde 1983, el Programa OVO forma parte del compromiso de la FIO con una Universidad Pública inclusiva, cercana y transformadora. No se trata únicamente de identificar intereses o habilidades, sino de construir trayectorias posibles, con sentido y proyección. La orientación vocacional no es un punto de llegada, sino el inicio de un proceso que puede marcar la diferencia.

Para todos los formatos del servicio la inscripción se realiza a través de este formulario. También se puede solicitar información escribiendo a vocacion@fio.unicen.edu.ar o contactando a través de las redes sociales Instagram y Facebook en "FIO Dpto de Orientación".

"La Facultad de Ingeniería continúa generando espacios que acompañan, fortalecen y transforman. Porque construir futuro también implica decidir con libertad, información y apoyo institucional", destacaron desde la institución.