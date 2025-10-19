Liga Pre-Federal: el “finde” pasó con decena de locales

A lo largo y ancho de todo el territorio nacional siguió la disputa de la competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal y nuevamente, importante número de representantes locales dijeron presentes.

En el certamen que regula la Federación Bonaerense Pampeana, se jugó la 10° fecha en la Zona Sur y la 9° en la Norte y en ambas, dijeron presentes los locales.

En la Zona Sur, hubo choque de locales en el Duggan Martignoni donde Independiente se impuso a Kimberley. Fue 81 a 65 en un cotejo donde los árbitros fueron también de Olavarría, Alejandro Chantiri y Juan Rincón.

En el “Rojinegro”, Gastón Di Salvo completó 21:14 minutos con 8 puntos, 1 rebote y 4 asistencias y Ariel Weisbeck aportó 11 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 25:35 minutos, mientras que en el elenco de Mar del Plata, Simón Silber jugó 21:33 minutos con 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones.

En Orense, Unión y Progreso no pudo ante Alumni y cayó 79 a 82 a pesar de contar nuevamente con las destacadas actuaciones de Sebastián Dupin e Iván Leal. Dupin completó el duelo con 27:13 minutos 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 1 robo y Leal sumó 15 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en 30:23 minutos presente.

Por último, en Coronel Suárez, Estudiantes se impuso en suplementario a Deportivo Sarmiento. En el equipo suarenze, Martín Delgado jugó los 45 minutos con 26 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 5 tapas.

En lo que respecta a la Zona Norte, en el Grupo A, Barrio Alegre cayó ante Defensores de Belgrano por 106 a 67. Thiago Ciappina terminó el duelo con 26:04 minutos, 7 puntos, 6 rebotes y 1 recupero.

Atenas, en el Grupo D, fue el único equipo que contó con olavarrienses en la cancha. Fue en la derrota 73 a 55 ante Regatas. Ignacio Aman terminó el duelo con 13 puntos y 10 rebotes en 29:37 minutos y Santiago Aman sumó 13 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 3 robos y 1 tapa en 34:46.

Por otro lado, Banco Provincia venció 70 a 69 a Costa Brava, pero sin las presencias de Eugenio Bajamón o Francisco Méndez.

Otra de las regiones que siguió adelante con la disputa de su Torneo Provincial fue la Federación Entrerriana de Básquet que jugó la 12° fecha. En su grupo, Santa Rosa de impuso 65 a 63 en la noche del domingo. Mauricio Pane sumó 12 puntos, 6 rebotes, 1 pase gol y 2 tapas en 37:35 minutos.

Por último, la competencia de La Pampa volvió a la doble fecha. Sportivo Independiente venció 103 a 37 a General Belgrano en la noche del viernes con 10 puntos, 7 rebotes, 2 asistencia y 1 tapa para Nicolás Giménez en 14:40 y en la noche del domingo, como local, cayó ante All Boys por 84 a 64 con 13 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia en 33:26 minutos de Nicolás Giménez.