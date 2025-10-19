Ante un gran marco de concurrentes se llevó a cabo una reunión para avanzar en la implementación del ASIS

El Municipio de Olavarría trabaja de forma sostenida en la implementación del Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS), proyecto a cargo de la Subsecretaría de Atención Primaria que permite profundizar el conocimiento sobre el perfil sanitario de la comunidad. En ese marco, el último viernes se concretó una reunión informativa en el Centro Cultural San José, instancia previa al abordaje en territorio.

Se trata de una herramienta estratégica de recolección de datos mediante la cual se obtiene información real acerca del proceso de salud-enfermedad que experimentan las personas de nuestro Partido. Tal como anunció oportunamente la subsecretaria de APS Florencia Lestrada, “abordaremos de manera integral a toda la comunidad de Olavarría, a fin de trabajar líneas específicas en función de los hallazgos y generar políticas públicas dirigidas a las problemáticas en salud puntuales en territorio”.

Vale destacar, a la par, que el análisis se nutrirá de los aportes de los 27 CAPS distribuidos estratégicamente en todo el Partido de Olavarría, los cuales posibilitan la ejecución de esta propuesta.

La implementación del ASIS está planteada por etapas, con una periodicidad de encuentros quincenal; durante los cuales se convoca a actores sociales referentes y trabajadores habituales de cada territorio, profesionales de los equipos de salud de APS (médicos generalistas, promotores de salud, pediatras, nutricionistas, odontólogos, fonoaudiólogos, enfermeros comunitarios, residentes de medicina general, epidemiología y coordinadores de la subsecretaría) y el equipo de la Dirección de Planificación estratégica de la Municipalidad de Olavarría.

Las primeras cuatro instancias de esta iniciativa ya han sido completadas:

– Etapa 1: construcción del instrumento de recolección de datos, entrevista o encuesta digitalizados. Revisión de antecedentes.

– Etapa 2: Aportes de los equipos de salud al instrumento de recolección de datos y reevaluación del mismo por parte de la comisión de ASIS.

– Etapa 3: Evaluación final del instrumento, prueba piloto y generación de protocolo de abordaje comunitario en atención primaria.

– Etapa 4: Diseño del muestreo, que comprende un número mínimo significativo de población.

Actualmente se trabaja en la etapa 5 (conformación de los equipos y capacitación), para dar paso a la instancia siguiente que es la salida a campo. El pasado viernes más de un centenar de concurrentes se dieron cita en el Centro Cultural Municipal San José, donde referentes de APS encabezaron una jornada informativa.

Los equipos incluyen personal de salud municipal, estudiantes de medicina y enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN; promotores de salud, residentes de Medicina General y Epidemiología. Cada área programática contará con un referente del Municipio y un equipo a cargo de la realización de las encuestas; para lo cual recibirán la corriente capacitación en los próximos días.

La fase de salida al territorio para realizar las encuestas está prevista para la tercera semana de octubre y se extenderá durante todo el mes de noviembre. Los equipos, debidamente identificados, saldrán a recorrer los distintos puntos establecidos, para relevar la información necesaria. Para ello, se solicitará la colaboración de vecinos y vecinas, para que puedan recibir a los encuestadores y responder las preguntas.

Se estima que en los próximos días los equipos saldrán dos veces por semana durante cuatro semanas intensivas.

Posteriormente a la recolección de datos, en diciembre, se procesarán las encuestas con el respaldo del área de Planificación. La subsecretaría de APS también realizará encuestas a informantes clave por área programática. En enero, se triangularán los datos de la encuesta, los datos censales y las encuestas a referentes para obtener un informe final, que será un análisis de la situación integral de salud. Este informe permitirá conocer la realidad socio-sanitaria de la comunidad.

La socialización de este informe se realizará en marzo o abril. Se comunicarán a la sociedad las principales problemáticas encontradas, que se convertirán en nuevos objetivos de trabajo. El documento también se entregará a cada grupo y área programática para que puedan desarrollar estrategias basadas en las necesidades de cada barrio. Además, se socializará en mesas de gestión territorial en cada barrio con los vecinos, para involucrarlos en la búsqueda de soluciones a los problemas de salud.