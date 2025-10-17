Pelota Paleta: medalla de plata para el binomio “albinegro”

En el Club Comercio de Bolívar, se llevó a cabo una nueva fecha de la Categoría Segunda Oeste Provincial y tuvo la gran actuación del binomio “albinegro”.

Laureano Flores y Guillermo Ponce que fueron subcampeones de la jornada con dos partidos ganados y uno perdido en un certamen que se jugó en la modalidad de todos contra todos.

En primera instancia, los pelotaris del “Bata” derrotaron a Azul Athletic por 2 a 1, luego cedieron ante Comercio por 2 set a 1 y se despidieron con triunfo ante Velocidad Mackenna “A” por 2 a 0.

Fuente: Prensa CAE