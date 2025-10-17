Karate: alumnos de la Escuela de Karate JKA Shotokan rindieron examen | Infoeme
Viernes 17 de Octubre 2025
 |  deportes
 |  Artes Marciales
 17 de Octubre de 2025

Karate: alumnos de la Escuela de Karate JKA Shotokan rindieron examen

Integrantes de la Escuela de Karate JKA Shotokan Olavarría rindieron con éxito sus exámenes de grado.

El pasado sábado, alumnos olavarrienses de la Escuela de Karate JKA Shotokan viajaron a Tandil para rendir examen y lograron sortear exitosamente la prueba.

 

En el dojo de la escuela de Karate JKA de la ciudad de Tandil se llevaron a cabo los exámenes de grado a cargo del Sensei Oscar Carabajal.

 

La delegación de Olavarría contó con el acompañamiento y respaldo de su instructor, el Sensei Fabio González, quien supervisó el desempeño de sus alumnos y los asistió durante la jornada evaluativa.

 

Los resultados

Rodolfo Jatar 2°  kyu cinturón marrón 

Angelo Brugnoli 3° cinturón marrón 

Cristian Castro 5° kyu cinturón violeta

 Benicio Failla 7° kyu cinturón verde

Roberto Zauli 9° kyu cinturón amarillo

 Nelson Rios 9° kyu cinturón amarillo

 

