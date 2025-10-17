Karate: alumnos de la Escuela de Karate JKA Shotokan rindieron examen

El pasado sábado, alumnos olavarrienses de la Escuela de Karate JKA Shotokan viajaron a Tandil para rendir examen y lograron sortear exitosamente la prueba.

En el dojo de la escuela de Karate JKA de la ciudad de Tandil se llevaron a cabo los exámenes de grado a cargo del Sensei Oscar Carabajal.

La delegación de Olavarría contó con el acompañamiento y respaldo de su instructor, el Sensei Fabio González, quien supervisó el desempeño de sus alumnos y los asistió durante la jornada evaluativa.

Los resultados

Rodolfo Jatar 2° kyu cinturón marrón

Angelo Brugnoli 3° cinturón marrón

Cristian Castro 5° kyu cinturón violeta

Benicio Failla 7° kyu cinturón verde

Roberto Zauli 9° kyu cinturón amarillo

Nelson Rios 9° kyu cinturón amarillo