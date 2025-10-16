Torre y Gutiérrez avanzaron a Cuartos de Final en Lyon | Infoeme
Jueves 16 de Octubre 2025 - 18:08hs
25°
Jueves 16 de Octubre 2025 - 18:08hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 16 de Octubre de 2025 | 18:02

Torre y Gutiérrez avanzaron a Cuartos de Final en Lyon

“El Loco” Torre y “Sanyo” Gutiérrez sumaron este jueves su segundo festejo en el FIP Platinum de Lyon y avanzaron a los Cuartos de Final.

En el Palais des Sports de Gerland, el olavarriense y una de las máximas figuras del deporte nacional sumaron su segundo triunfo para seguir en competencia dentro del certamen que organiza la Federación Internacional de Pádel.

 

Agustín Torre y Carlos Gutiérrez vencieron, por los Octavos de Final a Guillermo Collado Losada y Pol Hernández Álvarez por 6/4 y 7/6 en 1:20 minutos dentro del 20x10.

 

En Cuartos de Final de la competencia en tierras francesas, “El Loco” Torre y “Sanyo” Gutiérrez enfrentarán a Martín Di Nenno y Javier Leal, pareja preclasificada N°1.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME