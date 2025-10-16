Torre y Gutiérrez avanzaron a Cuartos de Final en Lyon

En el Palais des Sports de Gerland, el olavarriense y una de las máximas figuras del deporte nacional sumaron su segundo triunfo para seguir en competencia dentro del certamen que organiza la Federación Internacional de Pádel.

Agustín Torre y Carlos Gutiérrez vencieron, por los Octavos de Final a Guillermo Collado Losada y Pol Hernández Álvarez por 6/4 y 7/6 en 1:20 minutos dentro del 20x10.

En Cuartos de Final de la competencia en tierras francesas, “El Loco” Torre y “Sanyo” Gutiérrez enfrentarán a Martín Di Nenno y Javier Leal, pareja preclasificada N°1.