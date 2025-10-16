“Lula” Juárez volvió a ser campeona en Uruguay | Infoeme
Jueves 16 de Octubre 2025
 deportes
 Básquet Femenino
 16 de Octubre de 2025

“Lula” Juárez volvió a ser campeona en Uruguay

La basquetbolista olavarriense se consagró campeona con el Club Atlético Juventud de Las Piedras.

Fotos: Básquet Total

Por segunda temporada consecutiva, Juventud de Las Piedras se consagró campeón de la Copa de Plata de la Liga Uruguaya de Básquetbol Femenino y por segundo año consecutivo Lucía Juárez es pieza fundamental en la consagración.

 

La máxima categoría femenina en Uruguay llegó a su fin y fue con festejo olavarriense ya que Juventud venció a Urunday Universitario en la serie final de la Copa de Plata.

 

Lucía Juárez fue una de las refuerzo del elenco campeón que se impuso en la serie 2 a 1, luego de haber iniciado la serie en desventaja.

 

 

Por otra parte, la Copa de Oro fue para Defensor Sporting que derrotó a Malvín en cuatro duelos.

 

Los resultados:

Urunday Universitario 65 – 54 Juventud de Las Piedras

Juventud de Las Piedras 66 – 59 Urunday Universitario

Urunday Universitario 64 – 83 Juventud de Las Piedras

 

