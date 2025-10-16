“Lula” Juárez volvió a ser campeona en Uruguay

Por segunda temporada consecutiva, Juventud de Las Piedras se consagró campeón de la Copa de Plata de la Liga Uruguaya de Básquetbol Femenino y por segundo año consecutivo Lucía Juárez es pieza fundamental en la consagración.

La máxima categoría femenina en Uruguay llegó a su fin y fue con festejo olavarriense ya que Juventud venció a Urunday Universitario en la serie final de la Copa de Plata.

Lucía Juárez fue una de las refuerzo del elenco campeón que se impuso en la serie 2 a 1, luego de haber iniciado la serie en desventaja.

Por otra parte, la Copa de Oro fue para Defensor Sporting que derrotó a Malvín en cuatro duelos.

Los resultados:

Urunday Universitario 65 – 54 Juventud de Las Piedras

Juventud de Las Piedras 66 – 59 Urunday Universitario

Urunday Universitario 64 – 83 Juventud de Las Piedras