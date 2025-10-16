Básquet Femenino: “Fortineras” compitieron en Mar del Plata | Infoeme
Básquet Femenino: “Fortineras” compitieron en Mar del Plata

El pasado fin de semana, el equipo U17 de El Fortín se presentó en el tradicional Torneo Open y logró una destacada actuación.

Representantes del básquet del Club Social y Deportivo El Fortín compitieron durante el pasado fin de semana en Mar del Plata.

 

La tradicional competencia de básquet formativo reunió a importantes elencos para la competencia y las “Fortineras” lograron el subcampeonato al sumar tres victorias y una derrota.

 

El equipo se presentó a las órdenes se su entrenador, Santiago Navarro.

 

Los resultados:

El Fortín 72 – 15 Fénix Curicó (Chile)

El Fortín 55 – 70 Unión de Mar del Plata

El Fortín 51 – 47 Banco Provincia (Mar del Plata)

El Fortín 39 – 34 Quilmes

 

Fuente: prensa El Fortín

 

