Básquet Femenino: “Fortineras” compitieron en Mar del Plata

Representantes del básquet del Club Social y Deportivo El Fortín compitieron durante el pasado fin de semana en Mar del Plata.

La tradicional competencia de básquet formativo reunió a importantes elencos para la competencia y las “Fortineras” lograron el subcampeonato al sumar tres victorias y una derrota.

El equipo se presentó a las órdenes se su entrenador, Santiago Navarro.

Los resultados:

El Fortín 72 – 15 Fénix Curicó (Chile)

El Fortín 55 – 70 Unión de Mar del Plata

El Fortín 51 – 47 Banco Provincia (Mar del Plata)

El Fortín 39 – 34 Quilmes

Fuente: prensa El Fortín