 15 de Octubre de 2025 | 18:55

“El Loco” Torre y "Sanyo" Gutiérrez juntos en el Platinum de Lyon

En la jornada de este miércoles dio comienzo el cuadro principal de una nueva competencia y en el estreno de Agustín Torre, fue victoria con nueva pareja.

Foto: Emilio Forcher Heninnger

 

 

El olavarriense Agustín Torre se presentó en los Dieciseisavos de Final del Platinum de Lyon organizado por la Federación Internacional de Pádel en compañía de Carlos Gutiérrez y lograron la victoria.

 

En el Palais des Sports de Gerland, el olavarriense y una de las máximas figuras del deporte nacional debutaron derrotando a Ferran Insa Sotillo y Albert Roglan Pons por 7/5, 6/2 y 6/4.

 

En la continuidad del tercer torneo de la categoría reina del CUPRA FIP Tour después de Puebla y Sevilla, con 300 puntos en el ranking FIP en juego, “El Loco” Torre y “Sanyo” Gutiérrez enfrentarán a Guillermo Collado Losada y Pol Hernández Álvarez.

 

Por otro lado, Federico Chingotto y Alejandro Galán habían completado su proceso de inscripción, pero tras ser campeones del Oysho Milano Premier Pádel P1 se retiraron.

 

