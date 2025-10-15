“El Loco” Torre y "Sanyo" Gutiérrez juntos en el Platinum de Lyon

El olavarriense Agustín Torre se presentó en los Dieciseisavos de Final del Platinum de Lyon organizado por la Federación Internacional de Pádel en compañía de Carlos Gutiérrez y lograron la victoria.

En el Palais des Sports de Gerland, el olavarriense y una de las máximas figuras del deporte nacional debutaron derrotando a Ferran Insa Sotillo y Albert Roglan Pons por 7/5, 6/2 y 6/4.

En la continuidad del tercer torneo de la categoría reina del CUPRA FIP Tour después de Puebla y Sevilla, con 300 puntos en el ranking FIP en juego, “El Loco” Torre y “Sanyo” Gutiérrez enfrentarán a Guillermo Collado Losada y Pol Hernández Álvarez.

Por otro lado, Federico Chingotto y Alejandro Galán habían completado su proceso de inscripción, pero tras ser campeones del Oysho Milano Premier Pádel P1 se retiraron.