Miércoles 15 de Octubre 2025
Miércoles 15 de Octubre 2025 - 20:20hs
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 15 de Octubre de 2025 | 14:52

Torneo Regional Amateur: Pablo Mujica vuelve al “Chaira”

Tras la eliminación de Villa Mitre en el Torneo Federal A, Pablo Mujica fue confirmado como nuevo futbolista de Racing de cara al Torneo Regional Amateur.

Racing Atletic Club sigue anunciando refuerzos a pocas horas del debut en el Torneo Regional Amateur y en la jornada de este miércoles anunció el regreso de una de sus máximas figuras en los últimos años, Pablo Mujica.

 

El hábil futbolista zurdo anunció su regreso al “Chaira” a través de sus redes sociales luego de la eliminación de Villa Mitre en el Torneo Federal A.

 

Mujica, se pondrá a las órdenes de Roberto Tucker con el correr de las horas de cara a lo que será el estreno de la “Estrellita” ante su clásico rival el próximo domingo en condición de local.

 

