Torneo Regional Amateur: Pablo Mujica vuelve al “Chaira”

Racing Atletic Club sigue anunciando refuerzos a pocas horas del debut en el Torneo Regional Amateur y en la jornada de este miércoles anunció el regreso de una de sus máximas figuras en los últimos años, Pablo Mujica.

El hábil futbolista zurdo anunció su regreso al “Chaira” a través de sus redes sociales luego de la eliminación de Villa Mitre en el Torneo Federal A.

Mujica, se pondrá a las órdenes de Roberto Tucker con el correr de las horas de cara a lo que será el estreno de la “Estrellita” ante su clásico rival el próximo domingo en condición de local.