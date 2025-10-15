Fútbol Femenino: hubo presentación para la Selección y fecha para las inferiores | Infoeme
Miércoles 15 de Octubre 2025
Olavarría
 deportes
 Fútbol Femenino
 15 de Octubre de 2025

Fútbol Femenino: hubo presentación para la Selección y fecha para las inferiores

El pasado viernes, en una extensa jornada, se presentó la Selección de Olavarría mayor que representará a la Ciudad en venideras competencias y se completó una nueva fecha del calendario en formativas.

Foto: Capitana de Oro

La Liga de Fútbol de Olavarría, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, presentó en sociedad la Selección de Olavarría femenina.

 

El encuentro, que también sirvió para que juegue la categoría Sub12, contó con una breve presentación, agradecimiento a sponsors y un partido entre las jugadoras mayores que serán entrenadas por Jorge Masson y Ramón Casale. El equipo de la LFO tiene previsto diferentes competencias en el segundo semestre del año.

 

Además, en el Complejo Colonias y Cerros, se jugó la continuidad del Torneo Clausura para las categorías formativas.

 

Los resultados:

Sub14

Municipales 2 – 0 Ferroviario

Ferro 7 – 0 El Fortín 

Estudiantes 1 – 0 Racing

Sub17

Estudiantes 1 – 0 Racing 

Municipales 4 – 0 Sierra Chica 

 

