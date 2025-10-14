Kick-Boxing: hubo festival en Laprida y festejos para el “Team Sparta”

La “Laprida Figth Nigth” organizada por varios gimnasios de la vecina localidad fue una extensa jornada con más de 130 combates y presencia olavarriense.

En representación de Olavarría compitieron representantes del Sparta Team, Fuego Interno, Wolfs Team y Dojo Pantera y fue con varios festejos en las modalidades amateur, proam y profesionales y también kickboxing low, k1 rules y boxeo. Además, hubo exhibiciones.

En lo que respecta a las victorias locales, en la categoría hasta 60kg amateur de Kick-Boxing, se consagró campeón de la franquicia en un Súper4, Rodrigo Carraro del Team Sparta.

En la categoría hasta 71kg Proam de Kick-Boxing, Alejandro Tolosa se impuso en tres combates a Ariel Ferreyra de Thanatos PFC y lo despojó del título de campeón.

También se presentaron Emma Armando, realizando una exhibición técnica y prolija, a sus 12 años ganándose los aplausos de todo el público, Braian Sánchez, que cayó en dos rounds ante Lucio Roa, hijo del flamante campeón mundial, Pablo “El Mudo” Roa.

Por último, Lautaro Cepeda, en su debut Proam en un Súper4 hasta 85kg, tampoco logró quedarse con el título en lo que fue uno de los espectáculos estelares de la velada.