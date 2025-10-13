Básquet Local: Independiente cerró la Fase de Grupos como invicto | Infoeme
Martes 14 de Octubre 2025 - 3:06hs
17°
Martes 14 de Octubre 2025 - 3:06hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 13 de Octubre de 2025 | 23:33

Básquet Local: Independiente cerró la Fase de Grupos como invicto

En la noche del lunes comenzó la disputa de la última fecha de la Fase de Grupos del Torneo Clausura y fue con Independiente sumando su 8° festejo.

Foto: Prensa SCT

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 9° fecha y fue con triunfo para Independiente.

 

Independiente derrotó 101 a 87 a Chacarita en el Duggan Martignoni y cerró la Fase de Grupos de forma invicta. Yael Encinas fue el goleador con 30 puntos en su regreso tras varios partidos ausentes en el combinado azuleño.

 

El campeón defensor del título en la competencia olavarriense no tuvo complicaciones para terminar la primera ronda como invicto y se aseguró cerrar en ventaja todas las series de Play-Off.

 

El equipo de Tandil terminó con un récord de 8 triunfos y ninguna derrota y el representativo de Azul sumó 2 triunfos y 5 derrotas.

 

La fecha continuará el próximo miércoles con dos partidos en Olavarría y concluirá en la noche del jueves en el Juan Manolio.

 

Síntesis Independiente – Chacarita:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros:

Independiente (101): Capristo (9), Ojeda (17), Ullua (17), Gutkin (13), Oliveri (14) -FI- Fuente (6), Giano (14), Pasty (11). DT- Emmanuel Hartstock

Chacarita (87): Melo (3), Girolami (0), Maica (16), Encinas (30), Migliazzo (21) -FI- Urrutia (0), Conte (0), Pioli (7), Hernández (10). DT- Ignacio Ramírez

Parciales: 35 – 25; 63 – 44; 85 – 58 y 101 – 87 

 

