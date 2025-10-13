Primera B: doble programación para el Torneo Oficial | Infoeme
Primera B: doble programación para el Torneo Oficial

Entre el viernes feriado y el pasado domingo, el Torneo Oficial de la Primera B jugó hasta que la lluvia permitió.

Fotos: Prensa Crotto

La competencia de ascenso organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con su competencia y fue con doble fecha y muchos goles.

 

El pasado viernes, y para actualizar el calendario, Independiente de Loma Negra derrotó a Durañona en el duelo pendiente de la Primera División.

 

Ya en la jornada del domingo, Crotto goleó a Durañona en la máxima categoría en el único cruce que se completó ya que la lluvia impidió el cruce entre Luján e Independiente.

 

 

Además, en Reserva hubo goleadas para Independiente en sus dos presentaciones y un empate.

 

Los resultados:

En Primera:

Independiente 3 – 1 Durañona

Luján – Independiente (suspendido)

Crotto 8 – 0 Durañona

En Reserva:

Independiente 4 – 0 Durañona

Luján 1 – 2 Independiente 

Crotto 0 – 0 Durañona 

 

