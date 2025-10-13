Primera B: doble programación para el Torneo Oficial

La competencia de ascenso organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con su competencia y fue con doble fecha y muchos goles.
El pasado viernes, y para actualizar el calendario, Independiente de Loma Negra derrotó a Durañona en el duelo pendiente de la Primera División.
Ya en la jornada del domingo, Crotto goleó a Durañona en la máxima categoría en el único cruce que se completó ya que la lluvia impidió el cruce entre Luján e Independiente.
Además, en Reserva hubo goleadas para Independiente en sus dos presentaciones y un empate.
Los resultados:
En Primera:
Independiente 3 – 1 Durañona
Luján – Independiente (suspendido)
Crotto 8 – 0 Durañona
En Reserva:
Independiente 4 – 0 Durañona
Luján 1 – 2 Independiente
Crotto 0 – 0 Durañona