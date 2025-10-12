Boxeo: hubo muchos festejos, pero derrota en la de fondo para Marín

La velada del mes de octubre al “Estilo Carlos López” y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo se completó con una docena de peleas y varios cinturones en juego.

El 92° festival que organizó Carlos López completó su programación y en la pelea que cerró el programa, fue derrota para Bruno Marín del gimnasio de FB Box ante Nicolás Nicoletti de América.

Por otro lado, hubo nueve púgiles de Olavarría que sumaron nuevas victorias en sus incipientes carreras y otras tres derrotas además de la de Marín que no logró quedarse con el título de campeón de la Liga Bonaerense de Box Amateur.

Los resultados:

Preliminares:

Belén Ibarra (Barragán Box) perdió con Sheila Bucci (Las Flores)

Joaquín Vázquez (FB Box) le ganó a Máximo Romero (Pendas Box)

Franco Lucero (Barragán Box) ganó por el abandono de Elías Ayala (Las Flores)

Dylan Ponce (FB Box) venció a Benjamín Lucero (Rauch)

Junior Bargas (Matadero Box) no pudo con Mauro Cardarelli (Las Flores)

Martina Ottogalli (FB Box) le ganó a Nadia Barrera (Las Flores)

Emilio Barrios (Pendas Box) derrotó por KO a Facundo Dércole (Rauch)

Michael Digerónimo (FB Box) superó a Jesús Bustos (Azul)

Kevin Ferrara (Pendas Box) se impuso a Mariano Velázquez (Rauch)

Semifondo:

Diego Requena (Matadero Box) le ganó por RSC a Axel Urruchua (Las Flores)

Franco Laffite (Boxing Cos) venció a Axel Álvarez (Tandil)

Fondo:

Bruno Marín (FB Box) perdió ante Nicolás Nicoletti (América)