Chingotto y Galán jugarán otra Final de Premier Pádel

En el transcurso de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán aseguraron su presencia en una nueva Final de Premier Pádel y enfrentarán, por onceava vez en la temporada a los N°1 del ranking.

Foto: Premier Pádel

El Oysho Milano P1 está próximo a llegar al final y en la instancia de Semifinales, la pareja del olavarriense y el madrileño logró una nueva victoria para llegar a la definición por el título.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en una de las semifinales a Martín Di Nenno y Leo Augsburger por 7/6 y 6/4 en 1:50 de juego.

 

En el último partido del penúltimo P1 de la temporada que organiza Premier Pádel, la “Chingalán” enfrentará al vallisoletano Arturo Coello y el catamarqueño Agustín Tapia, la mejor pareja del mundo.

 

