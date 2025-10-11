Chingotto y Galán jugarán otra Final de Premier Pádel

El Oysho Milano P1 está próximo a llegar al final y en la instancia de Semifinales, la pareja del olavarriense y el madrileño logró una nueva victoria para llegar a la definición por el título.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en una de las semifinales a Martín Di Nenno y Leo Augsburger por 7/6 y 6/4 en 1:50 de juego.

En el último partido del penúltimo P1 de la temporada que organiza Premier Pádel, la “Chingalán” enfrentará al vallisoletano Arturo Coello y el catamarqueño Agustín Tapia, la mejor pareja del mundo.