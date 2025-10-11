Barrio Fonavi: dos adolescentes fueron aprehendidos luego de robar bebidas alcohólicas de un comercio | Infoeme
Barrio Fonavi: dos adolescentes fueron aprehendidos luego de robar bebidas alcohólicas de un comercio

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado.

El personal del Comando de Patrulla aprehendió a dos adolescentes que habían robado bebidas de un comercio.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Saavedra al 2400. Tras un llamado al 911, los efectivos se comisionaron al lugar del hecho y observaron a dos jóvenes que se escapaban a pie hacia el interior del barrio Fonavi.

Finalmente los adolescente de 14 y 15 años fueron retenidos. Tras una búsqueda se encontraron con dos latas de energizante y cuatro botellas de bebidas alcohólicas.

El hecho fue caratulado como "Robo" y cuenta con la intervención de la UFI Nº 17. Los aprehendidos fueron entregados a mayores responsables.

