Domingo 12 de Octubre 2025
 12 de Octubre de 2025

Hi-Race: desafiaron al clima y completaron una nueva edición

Luego de una suspensión y de un cambio de día, la Hi-Race logró completar su edición 2025 con gran cantidad de inscriptos y festejos para atletas de Olavarría, Diego Díaz y Laura Trumpio.

Fotos: Andrés Arouxet // Kenya Team

Nuevamente con escenario principal la localidad de Sierras Bayas, la Hi-Race completó la 13° edición con una camiseta especial para ayudar a visibilizar la prevención del Cáncer de Mama en la jornada del último viernes.

 

La tradicional prueba de trail running tuvo largada y llegada el Campo Hípico Las Sierras y estuvo reservada para 21, 14 y 7 kilómetros en modalidad individual o por postas. Hubo importante participación.

 

 

En la distancia principal, la de 21 kilómetros, los festejos fueron para Diego Díaz y Laura Trumpio.

 

 

Agostina Suárez de Daireaux y el local, Marcelo Gallo se impusieron en 14K y en 7K, Valentina Martín y Javier Martel se subieron a lo más alto del podio.

 

Los resultados:

 

21K:

Damas:

1° Laura Trumpio con 2:36:29

2° Lilian Tirone (De la Garma) con 2:40:05

3° Caroliina Quinteros con 2:40:26

4° Vanesa Bentancurt (9 de Julio)

5° Andrea Yunes

Caballeros:

1° Diego Díaz con 1:55:37

2° Leonardo Pereyra (Tandil) con 2:00:37

3° Gonzalo San Marrtín (Tandil) con 2:03:11

4° Mauricio Olivera

5° Jorge Otero (Hale)

 

14K

Damas:

1° Agostina Suárez (Daireaux) con 1:30:44

2° Glenda Gisler con 1:37:47

3° Soraya Moya (Santa Rosa) con 1:41:58

Caballeros:

1° Marcelo Gallo con 1:14:36

2° Luis Baygorria con 1:16:12

3° Pablo Catalini con 1:17:23

 

7K

Damas:

1° Valentina Martín con 51:45

2° Rocío Arbasetti Mining 

3° Verónica Baygorria

Caballeros:

1° Javier Martel con 59:37

2° Nicolás Di Cesare

3° Aldo Romo (Daireaux)

 

Postas

21K

Damas

1° María Rosa Picaso y Elisa Simona con 3:29:18

Caballeros

1° Ezequiel Magallane y Diego Ortiz con 1:58:17

Mixtos

1° Sergio Cáceres y Daniela Peralta

 

14K

Damas

1° Carina Aguilera y Natalia Briasco con 2:05:10

Caballeros

1° Juan Chávez y Lautaro Vivas (Bolívar) con 1:23:15

Mixtos

1° Jesús Caputo y Jorgelina Pérez 

 

