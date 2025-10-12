Hi-Race: desafiaron al clima y completaron una nueva edición

Nuevamente con escenario principal la localidad de Sierras Bayas, la Hi-Race completó la 13° edición con una camiseta especial para ayudar a visibilizar la prevención del Cáncer de Mama en la jornada del último viernes.
La tradicional prueba de trail running tuvo largada y llegada el Campo Hípico Las Sierras y estuvo reservada para 21, 14 y 7 kilómetros en modalidad individual o por postas. Hubo importante participación.
En la distancia principal, la de 21 kilómetros, los festejos fueron para Diego Díaz y Laura Trumpio.
Agostina Suárez de Daireaux y el local, Marcelo Gallo se impusieron en 14K y en 7K, Valentina Martín y Javier Martel se subieron a lo más alto del podio.
Los resultados:
21K:
Damas:
1° Laura Trumpio con 2:36:29
2° Lilian Tirone (De la Garma) con 2:40:05
3° Caroliina Quinteros con 2:40:26
4° Vanesa Bentancurt (9 de Julio)
5° Andrea Yunes
Caballeros:
1° Diego Díaz con 1:55:37
2° Leonardo Pereyra (Tandil) con 2:00:37
3° Gonzalo San Marrtín (Tandil) con 2:03:11
4° Mauricio Olivera
5° Jorge Otero (Hale)
14K
Damas:
1° Agostina Suárez (Daireaux) con 1:30:44
2° Glenda Gisler con 1:37:47
3° Soraya Moya (Santa Rosa) con 1:41:58
Caballeros:
1° Marcelo Gallo con 1:14:36
2° Luis Baygorria con 1:16:12
3° Pablo Catalini con 1:17:23
7K
Damas:
1° Valentina Martín con 51:45
2° Rocío Arbasetti Mining
3° Verónica Baygorria
Caballeros:
1° Javier Martel con 59:37
2° Nicolás Di Cesare
3° Aldo Romo (Daireaux)
Postas
21K
Damas
1° María Rosa Picaso y Elisa Simona con 3:29:18
Caballeros
1° Ezequiel Magallane y Diego Ortiz con 1:58:17
Mixtos
1° Sergio Cáceres y Daniela Peralta
14K
Damas
1° Carina Aguilera y Natalia Briasco con 2:05:10
Caballeros
1° Juan Chávez y Lautaro Vivas (Bolívar) con 1:23:15
Mixtos
1° Jesús Caputo y Jorgelina Pérez