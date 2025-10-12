Empate de "La Chaparrita" Olivetto en Junín | Infoeme
Empate de "La Chaparrita" Olivetto en Junín

En la noche del pasado viernes, Sofía Olivetto completó una nueva presentación y fue con empate en Junín.

La boxeadora olavarriense completó una destacada presentación en el Polideportivo “Beto Mesa” en una de las peleas amateur del evento que organizó José Luis Romani y significó el debut profesional de Micaela "La Maquinita" Burgos.

 

Sofía "La Chaparrita" Olivetto, del gimnasio Oto Box, enfrentó a la juninense Marianela "La Pequeña" Núñez, del gimnasio "RR Boxing" y terminó siendo empate en las tarjetas.

 

 

La velada contó con varios cruces amateurs y el cierre profesional entre la radicada en Junín, Micaela "La Maquinita" Burgos y Giselle García de San Bernardo.

 

