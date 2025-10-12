Empate de "La Chaparrita" Olivetto en Junín

La boxeadora olavarriense completó una destacada presentación en el Polideportivo “Beto Mesa” en una de las peleas amateur del evento que organizó José Luis Romani y significó el debut profesional de Micaela "La Maquinita" Burgos.

Sofía "La Chaparrita" Olivetto, del gimnasio Oto Box, enfrentó a la juninense Marianela "La Pequeña" Núñez, del gimnasio "RR Boxing" y terminó siendo empate en las tarjetas.

La velada contó con varios cruces amateurs y el cierre profesional entre la radicada en Junín, Micaela "La Maquinita" Burgos y Giselle García de San Bernardo.