Atleta olavarriense completó el IRONMAN 5150 en Gualeguaychú

El pasado fin de semana se completó una nueva edición del Ironman 5150 y entre los más de 1000 atletas presentes, hubo presencia olavarriense.

Cristian Espil logró completar la segunda edición del Ironman 5150 que se llevó a cabo en Gualeguaychú con atletas de 15 países.

 

A pesar de las condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas, atletas demostraron una gran determinación y espíritu deportivo y lograron completar el triatlón de distancia de sprint organizada por IRONMAN, que consiste en 1.5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie.

 

En representación de Olavarría dijo presente Cristian Espil que completó el recorrido en 2:34:28 que le valió el 17° lugar en la categoría.

 

El oriundo de Sierras Bayas necesitó 30:52 para completar la distancia de natación, 1:16:18 en la parte de ciclismo y 44:02 para completar los 10K de pedestrismo.

 

