Sabado 11 de Octubre 2025 - 21:11hs
 - 11 de Octubre de 2025 | 20:56

Fútbol Menor: otro festejo “Bataraz” en el “`Topo´ Draghi”

En la jornada de este sábado se logró completar una nueva fecha del Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi” y fue con festejo para Estudiantes en otra categoría.

Fotos: Prensa CAE // El Fortín

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 9° fecha y fue con consagración para Estudiantes en Séptima.

 

En diferentes escenarios, se logró completar la fecha que había iniciado en la jornada del viernes y en Séptima División, Estudiantes logró consagrarse campeón y se sumó a la consagración del "Bataraz" en Quinta.

 

Además, El Fortín y Embajadores golearon en todas sus presentaciones, Estudiantes sumó solo victorias en Villa Alfredo Fortabat y Ferro y Racing lograron sumar en todos sus partidos y el clásico entre Hinojo y Sierra Chica terminó en un triunfo por lado.

 

 

Los resultados:

En Décima:

Ferro 6 – 0 Municipales 

Racing 10 – 0 San Martín 

Sierra Chica 0 – 3 Hinojo

 

En Novena:

Ferro 2 – 2 Municipales 

Racing 2 – 2 San Martín

 

En Octava:

Colonias y Cerros 2 – 3 El Fortín 

Ferro 3 – 0 Municipales 

Sierra Chica 2 – 1 Hinojo

 

En Séptima:

Colonias y Cerros 0 – 8 El Fortín 

Ferro 2 – 0 Embajadores B

Embajadores 5 – 0 Luján

Racing 1 – 0 San Martín 

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes

 

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 6 El Fortín 

Ferro 2 – 2 Municipales 

Embajadores 7 – 0 Luján 

Loma Negra 0 – 6 Estudiantes

 

En Quinta:

Colonias y Cerros 1 – 5 El Fortín 

Ferro 2 – 2 Municipales 

Embajadores 3 – 1 Luján 

Loma Negra 0 – 1 Estudiantes 

 

