Fútbol Menor: otro festejo “Bataraz” en el “`Topo´ Draghi”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 9° fecha y fue con consagración para Estudiantes en Séptima.

En diferentes escenarios, se logró completar la fecha que había iniciado en la jornada del viernes y en Séptima División, Estudiantes logró consagrarse campeón y se sumó a la consagración del "Bataraz" en Quinta.

Además, El Fortín y Embajadores golearon en todas sus presentaciones, Estudiantes sumó solo victorias en Villa Alfredo Fortabat y Ferro y Racing lograron sumar en todos sus partidos y el clásico entre Hinojo y Sierra Chica terminó en un triunfo por lado.

Los resultados:

En Décima:

Ferro 6 – 0 Municipales

Racing 10 – 0 San Martín

Sierra Chica 0 – 3 Hinojo

En Novena:

Ferro 2 – 2 Municipales

Racing 2 – 2 San Martín

En Octava:

Colonias y Cerros 2 – 3 El Fortín

Ferro 3 – 0 Municipales

Sierra Chica 2 – 1 Hinojo

En Séptima:

Colonias y Cerros 0 – 8 El Fortín

Ferro 2 – 0 Embajadores B

Embajadores 5 – 0 Luján

Racing 1 – 0 San Martín

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 6 El Fortín

Ferro 2 – 2 Municipales

Embajadores 7 – 0 Luján

Loma Negra 0 – 6 Estudiantes

En Quinta:

Colonias y Cerros 1 – 5 El Fortín

Ferro 2 – 2 Municipales

Embajadores 3 – 1 Luján

Loma Negra 0 – 1 Estudiantes