Fútbol Menor: otro festejo “Bataraz” en el “`Topo´ Draghi”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 9° fecha y fue con consagración para Estudiantes en Séptima.
En diferentes escenarios, se logró completar la fecha que había iniciado en la jornada del viernes y en Séptima División, Estudiantes logró consagrarse campeón y se sumó a la consagración del "Bataraz" en Quinta.
Además, El Fortín y Embajadores golearon en todas sus presentaciones, Estudiantes sumó solo victorias en Villa Alfredo Fortabat y Ferro y Racing lograron sumar en todos sus partidos y el clásico entre Hinojo y Sierra Chica terminó en un triunfo por lado.
Los resultados:
En Décima:
Ferro 6 – 0 Municipales
Racing 10 – 0 San Martín
Sierra Chica 0 – 3 Hinojo
En Novena:
Ferro 2 – 2 Municipales
Racing 2 – 2 San Martín
En Octava:
Colonias y Cerros 2 – 3 El Fortín
Ferro 3 – 0 Municipales
Sierra Chica 2 – 1 Hinojo
En Séptima:
Colonias y Cerros 0 – 8 El Fortín
Ferro 2 – 0 Embajadores B
Embajadores 5 – 0 Luján
Racing 1 – 0 San Martín
Loma Negra 0 – 4 Estudiantes
En Sexta:
Colonias y Cerros 0 – 6 El Fortín
Ferro 2 – 2 Municipales
Embajadores 7 – 0 Luján
Loma Negra 0 – 6 Estudiantes
En Quinta:
Colonias y Cerros 1 – 5 El Fortín
Ferro 2 – 2 Municipales
Embajadores 3 – 1 Luján
Loma Negra 0 – 1 Estudiantes