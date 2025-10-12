Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría no pudo completar la continuidad del Torneo Clausura para las tres categorías debido a las malas condiciones climáticas.
Hubo duelos que sí se jugaron en todos los escenarios y las tres categorías pudieron salir a la cancha, pero varios de los partidos fueron suspendidos y serán reprogramados.
Los resultados:
+42:
Deportivo Olavarría 0 – 2 Loma Negra
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 1 San Martín
Defensores de Hinojo 0 – 2 Villa Magdalena
Hinojo 2 – 0 Deportivo Fran
Libre: Amanecer Argentino
+50:
Peña de Boca 1 – 1 Truck Vial (suspendido)
Pueblo Nuevo 8 – 0 Agrupación Malvinas
Libre: Amparo Castro
+56:
Truck Vial 2 – 3 Viajantes
Pueblo Nuevo 0 – 2 Hinojo
La Candela 0 – 3 Independiente
Carboneros 1 – 0 El Fortín
Veteranos Continentales 0 – 2 La Tradición
Espigas 2 – 2 Defensores de Hinojo