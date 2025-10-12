Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría no pudo completar la continuidad del Torneo Clausura para las tres categorías debido a las malas condiciones climáticas.

Hubo duelos que sí se jugaron en todos los escenarios y las tres categorías pudieron salir a la cancha, pero varios de los partidos fueron suspendidos y serán reprogramados.

Los resultados:

+42:

Deportivo Olavarría 0 – 2 Loma Negra

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 1 San Martín

Defensores de Hinojo 0 – 2 Villa Magdalena

Hinojo 2 – 0 Deportivo Fran

Libre: Amanecer Argentino

+50:

Peña de Boca 1 – 1 Truck Vial (suspendido)

Pueblo Nuevo 8 – 0 Agrupación Malvinas

Libre: Amparo Castro

+56:

Truck Vial 2 – 3 Viajantes

Pueblo Nuevo 0 – 2 Hinojo

La Candela 0 – 3 Independiente

Carboneros 1 – 0 El Fortín

Veteranos Continentales 0 – 2 La Tradición

Espigas 2 – 2 Defensores de Hinojo