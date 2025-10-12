Los resultados de Veteranos | Infoeme
Domingo 12 de Octubre 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Veteranos
 12 de Octubre de 2025

Los resultados de Veteranos

Actividad parcial para los Veteranos en la jornada del último sábado ya que la lluvia impidió que se complete la programación.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría no pudo completar la continuidad del Torneo Clausura para las tres categorías debido a las malas condiciones climáticas.

 

Hubo duelos que sí se jugaron en todos los escenarios y las tres categorías pudieron salir a la cancha, pero varios de los partidos fueron suspendidos y serán reprogramados.

 

Los resultados:

+42:

Deportivo Olavarría 0 – 2 Loma Negra

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 1 San Martín 

Defensores de Hinojo 0 – 2 Villa Magdalena 

Hinojo 2 – 0 Deportivo Fran 

Libre: Amanecer Argentino

 

+50:

Peña de Boca 1 – 1 Truck Vial (suspendido)

Pueblo Nuevo 8 – 0 Agrupación Malvinas 

Libre: Amparo Castro

 

+56:

Truck Vial 2 – 3 Viajantes

Pueblo Nuevo 0 – 2 Hinojo 

La Candela 0 – 3 Independiente 

Carboneros 1 – 0 El Fortín 

Veteranos Continentales 0 – 2 La Tradición 

Espigas 2 – 2 Defensores de Hinojo 

 

