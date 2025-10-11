Golf: acción por duplicado en el campo “Bataraz”

En el campo de golf del Parque Guerrero hubo acción entre viernes y sábado con dos torneos.

El pasado viernes feriado se disputó en la cancha albinegra un Torneo en modalidad Scramble 18 hoyos por equipos que llevó de nombre “Top Flite” y resultó ganador el cuarteto de Alberto Belachur, Raúl Bide, Rubén Lobo y Santiago Loitegui.

Los ganadores finalizaron la competencia con un score de 58 golpes netos y fueron escoltados por Gomez Cataldi, Peruilh, Sabbatini y Dattoli con 59, mientras que tercero llegó el cuarteto de los Stéfano que también firmaron 59 golpes.

Por otro lado, en dos Categorías divididas por hándicap, se disputó un Medal Play 18 hoyos que llevó el nombre de Confident.

Raúl Bidé fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con 70 golpes y fue escoltado por Marcelo Fabbi con 72 golpes y Roberto Fredes con 74 golpes.

En De 14 al máximo, José Prado se impuso con 66 golpes. Antonio Da Silva con 70 golpes fue segundo y Alberto Belachur con 71 golpes completó el podio.

