Olavarría, lista para la Final de los Juegos Bonaerenses

El Municipio de Olavarría organizó una reunión informativa días atrás y luego confirmó que el viaje de la delegación está previsto para la madrugada del lunes.

El próximo lunes 13 de octubre, desde las 5 horas, se dará la salida de la delegación olavarriense que competirá en la etapa final de los Juegos Bonaerenses, la máxima cita del deporte y la cultura, que volverá a tener como sede la ciudad de Mar del Plata.

El inicio del viaje será desde la plaza Coronel Olavarría, con un horario de llegada en horas del mediodía, dado que se estipula una parada en la ciudad de Tandil.

Para el hospedaje de la numerosa delegación, el Municipio contrató 4 hoteles, todos ubicados en el sector céntrico de la ciudad balnearia. “Cuatro hoteles en los que solamente Olavarría se va a alojar”, aclaró el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, en el marco de la reunión informativa que se concretó días atrás.

En cuanto a la alimentación, se contrató el servicio de la reconocida firma restaurantes Montecatini, donde la delegación olavarriense almorzará y cenará. Los desayunos serán los respectivos hoteles.

Vale destacar, a la par, que desde el Municipio también se llevó a cabo la contratación de micros y combis para los movimientos internos, dentro de la ciudad de Mar del Plata, para garantizar que cada olavarriense pueda asistir en día y horario al lugar donde tenga que competir.

El retorno se dará, de acuerdo a los resultados, en los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, siempre con horario de salida desde “la feliz” a partir de las 8:30 horas.