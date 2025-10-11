Un vecino de Colonia Nievas falleció en un impactante accidente en la Ruta 226

Un impactante siniestro vial entre un camión y un tractor tuvo lugar durante la tarde de este viernes en la Ruta 226. Como consecuencia del hecho, falleció un hombre de 48 años.

Efectivos policiales de Azul y de Olavarría, al igual que bomberos del Destacamento local, agentes de la Gendarmería nacional, personal médico y empleados de Corredores Viales trabajaron en el sector de la Autovía donde la colisión había ocurrido.

Mientras se procuraban establecer las circunstancias en que el choque se produjo, se indicó que el hombre fallecido figuraba con domicilio en Colonia Nievas.

De 48 años de edad, en un reporte dado a conocer desde el Destacamento de Seguridad Vial Azul perteneciente a la Policía bonaerense fue identificado como Fernando Losardo.

Al momento del choque ese hombre se trasladaba en un tractor de color verde, cuya marca no pudo determinarse en un principio debido al estado en que quedó tras la colisión con el camión.

Ese tractor fue impactado por un Iveco que remolcaba un semirremolque.

Al rodado de carga, señalaron también voceros de seguridad, lo conducía un transportista domiciliado en Olavarría que resultó ileso en el choque. De 68 años de edad, se llama Martín Pedro Ramón.

Según las imágenes lo mostraban, el camión -perteneciente a una empresa de transportes llamada "Frontera Sur"- terminó prácticamente aplastando al tractor sobre la cinta asfáltica, en una de las manos de la Autovía.

La colisión entre ambos rodados fue situada como ocurrida sobre la Ruta 226 en jurisdicción de Azul, aproximadamente a unos cien metros del límite con el Partido de Olavarría y a la altura del kilómetro 265.

La causa penal que se instruye por el luctuoso suceso iba a quedar radicada en la UFI 2 que en los tribunales de esta ciudad conduce David Carballo.

Un instructor judicial perteneciente a esa Fiscalía también se había hecho presente en el lugar donde el choque entre el camión y el tractor se produjo durante la tarde de este viernes.

El sumario iniciado por lo ocurrido fue caratulado como un "homicidio culposo".