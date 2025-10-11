Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos durante este fin de semana en Olavarría | Infoeme
Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos durante este fin de semana en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este sábado.

En este sentido, indicaron que durante la tarde y noche "el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores", añadieron.

Por otra parte, durante la tarde y noche del domingo, se espera que "el área será afectada por vientos del sur o sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

 

