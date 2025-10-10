Bochas: los Oficiales tienen finalistas y se jugó el "Memorial Rubén Vila"

La actividad de la Asociación de Bochas "Ciudad de Olavarría" no se detiene y durante la última semana hubo programación oficial.
En lo que respecta a los Torneos Oficiales, se disputaron las Rondas Finales y tanto Damas como Caballeros en sus dos categorías y en la categoría femenina se conoció un finalista.
Por el lado de los Caballeros, la Ronda de Ganadores y Perdedores se jugará el próximo martes.
Además, en los diferentes escenarios olavarrienses se completó una nueva edición del Torneo "Memorial Rubén Vila" para las categorías formativas. Stéfano y Martín Orrade y Josefina Vila fueron campeones tras derrotar a Franchesca Sosa, Norma Bravo y Diego Clar.
Los resultados:
Damas
Ronda Final
Pueblo Nuevo C 11 - 12 Pueblo Nuevo A
Fortín Tradicionalista 7 - 12 Pueblo Nuevo B
Ronda Ganadores
Pueblo Nuevo A 12 - 8 Pueblo Nuevo B
Ronda Perdedores
Fortín Tradicionalista 12 - 8 Pueblo Nuevo C
Caballeros:
Ronda Final
En Primera
Pueblo Nuevo 12 - 3 Fortín Tradicionalista
San Martín 12 - 9 Álvaro Barros
En Segunda
Blanca Chica 12 - 9 Pueblo Nuevo
San Martín 12 - 4 Loma Negra