Bochas: los Oficiales tienen finalistas y se jugó el "Memorial Rubén Vila"

La actividad de la Asociación de Bochas "Ciudad de Olavarría" no se detiene y durante la última semana hubo programación oficial.

En lo que respecta a los Torneos Oficiales, se disputaron las Rondas Finales y tanto Damas como Caballeros en sus dos categorías y en la categoría femenina se conoció un finalista.

Por el lado de los Caballeros, la Ronda de Ganadores y Perdedores se jugará el próximo martes.

Además, en los diferentes escenarios olavarrienses se completó una nueva edición del Torneo "Memorial Rubén Vila" para las categorías formativas. Stéfano y Martín Orrade y Josefina Vila fueron campeones tras derrotar a Franchesca Sosa, Norma Bravo y Diego Clar.

Los resultados:

Damas

Ronda Final

Pueblo Nuevo C 11 - 12 Pueblo Nuevo A

Fortín Tradicionalista 7 - 12 Pueblo Nuevo B

Ronda Ganadores

Pueblo Nuevo A 12 - 8 Pueblo Nuevo B

Ronda Perdedores

Fortín Tradicionalista 12 - 8 Pueblo Nuevo C

Caballeros:

Ronda Final

En Primera

Pueblo Nuevo 12 - 3 Fortín Tradicionalista

San Martín 12 - 9 Álvaro Barros

En Segunda

Blanca Chica 12 - 9 Pueblo Nuevo

San Martín 12 - 4 Loma Negra