Sabado 11 de Octubre 2025 - 1:25hs
18°
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 10 de Octubre de 2025 | 22:05

Bochas: los Oficiales tienen finalistas y se jugó el "Memorial Rubén Vila"

Durante la última semana hubo mucha acción para las bochas de Olavarría con la disputa de instancias decisivas de los Torneos Oficiales y la realización de una nueva edición del Torneo "Memorial Rubén Vila".

Fotos: Olavarría Bochas

La actividad de la Asociación de Bochas "Ciudad de Olavarría" no se detiene y durante la última semana hubo programación oficial.

 

En lo que respecta a los Torneos Oficiales, se disputaron las Rondas Finales y tanto Damas como Caballeros en sus dos categorías y en la categoría femenina se conoció un finalista.

 

Por el lado de los Caballeros, la Ronda de Ganadores y Perdedores se jugará el próximo martes.

 

 

Además, en los diferentes escenarios olavarrienses se completó una nueva edición del Torneo "Memorial Rubén Vila" para las categorías formativas. Stéfano y Martín Orrade y Josefina Vila fueron campeones tras derrotar a Franchesca Sosa, Norma Bravo y Diego Clar.

 

Los resultados:

Damas

Ronda Final

Pueblo Nuevo C 11 - 12 Pueblo Nuevo A

Fortín Tradicionalista 7 - 12 Pueblo Nuevo B

 

Ronda Ganadores

Pueblo Nuevo A 12 - 8 Pueblo Nuevo B

 

Ronda Perdedores

Fortín Tradicionalista 12 - 8 Pueblo Nuevo C

 

Caballeros:

Ronda Final

En Primera

Pueblo Nuevo 12 - 3 Fortín Tradicionalista 

San Martín 12 - 9 Álvaro Barros 

 

En Segunda

Blanca Chica 12 - 9 Pueblo Nuevo

San Martín 12 - 4 Loma Negra

