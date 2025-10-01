Liga Nacional: buen debut para Sansimoni en OTC

Bruno Sansimoni debutó con su nueva camiseta en la máxima categoría del básquet argentino y fue con buen suceso en la provincia de la tierra colorada.

Oberá Tenis Club debutó en su sexta temporada en la Liga Nacional, y fue con un triunfo ante San Lorenzo por 85 a 76.

Ante un duro rival que jugó de igual a igual hasta el final, el “Chule” Sansimoni fue importante, además de aportar 18 unidades entregó cinco asistencias. El base de Olavarría que debutó en OTC completó 22:56 minutos y también sumó 2 rebotes y 1 robo.

Por otro lado, Agustín Brocal, capitán del “Celeste” misionero sumó 17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero en 27:02 minutos.