Liga Nacional: buen debut para Sansimoni en OTC

En la noche del pasado martes arrancó una nueva temporada en la Liga Nacional para Bruno Sansimoni que fue protagonista en el triunfo de Oberá Tenis Club.

Foto: Liga Nacional

Bruno Sansimoni debutó con su nueva camiseta en la máxima categoría del básquet argentino y fue con buen suceso en la provincia de la tierra colorada.

 

Oberá Tenis Club debutó en su sexta temporada en la Liga Nacional, y fue con un triunfo ante San Lorenzo por 85 a 76.

 

Ante un duro rival que jugó de igual a igual hasta el final, el “Chule” Sansimoni fue importante, además de aportar 18 unidades entregó cinco asistencias. El base de Olavarría que debutó en OTC completó 22:56 minutos y también sumó 2 rebotes y 1 robo.

 

Por otro lado, Agustín Brocal, capitán del “Celeste” misionero sumó 17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero en 27:02 minutos.

 

