Con buena convocatoria se realizó la bicicleteada “Primavera en Movimiento” en barrio AOMA

Este martes por la tarde en la plaza de Barrio AOMA se llevó a cabo la bicleteada “Primavera en Movimiento”, en el marco de las diversas propuestas que surgen del diálogo y articulación de las Mesas de Gestión Territorial.

Como parte de la jornada se llevó a cabo taller de RCP para niños y niñas, juegos recreativos cognitivos, actividades deportivas y recreativas y construcción de juegos con materiales reciclados.

Para cerrar la actividad, que contó con una importante convocatoria, se realizó una merienda con las familias y equipos, a cargo de la Sociedad de Fomento.

La Mesa de Gestión Territorial Barrio AOMA reúne a los servicios municipales, instituciones y organizaciones de la comunidad que se encuentran trabajando en los barrios AOMA y Los Sauces: referentes de distintas áreas municipales, organismos provinciales, EIPRI, CPA, Dirección de Políticas Sociales, EP 55, Jardín 928, CAPS 20, Sociedad de Fomento Barrio AOMA.

Las Mesas de Gestión Territorial conforman un programa municipal que funciona como espacio de encuentro y trabajo participativo en los territorios con el fin de optimizar la planificación e implementación de las políticas públicas, fortalecer la integración comunitaria y el vínculo institucional con la comunidad.

Por último cabe recordar que las actividades se extenderán hasta el 31 de octubre con propuestas en diferentes barrios y localidades del Partido de Olavarría.