“Juguemos en la Plaza” llega este domingo al Centro Deportivo y Recreativo “Diego A. Maradona”

Será a partir de las 15:30 horas en el predio ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y 130.

Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del programa recreativo e itinerante “Juguemos en la Plaza” en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

Desde el Municipio se invita a chicos y chicas, pero también a sus familiares, a compartir una tarde plena de diversión en el predio ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y 130, con acceso por ésta última calle, a partir de las 15:30 horas.

Deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

La propuesta es desplegada desde la Dirección de Deporte Social, con el objetivo no sólo de garantizar el derecho al juego y la recreación a los más jóvenes, sino también poner en valor las plazas y espacios públicos de todo el Partido de Olavarría.

