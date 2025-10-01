Invitan a participar de la propuesta “Ponele primera a la seguridad vial” en el Museo Emiliozzi

El Municipio informó este miércoles que se extiende hasta el mes de noviembre la exposición “Ponele Primera a la Seguridad Vial” en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”.

Esta propuesta nace del trabajo conjunto entre las áreas municipales de Cultura, Protección Ciudadana, Control Urbano, Licencias de Conducir y Patrimonio Cultural, con el objetivo de fortalecer la educación vial como una política pública de prevención y concientización.

Esta mañana, visitaron el Museo 40 estudiantes de la Escuela Primaria Nº 76 “Hermanas Pinto”, acompañados por sus docentes. Allí fueron recibidos por la encargada del espacio, Susana Martínez, e integrantes del equipo: Laura Pendas y Mauricio Macías.

Los y las visitantes fueron divididos en dos grupos para optimizar los tiempos y que puedan formar parte de forma simultánea de las dos instancias en las que se desarrolla la iniciativa. En una primera parte, el grupo participó de una visita guiada por el espacio permanente del Museo de Sitio, donde se los interiorizó sobre la vida de los legendarios Gringos y se les ofreció un recorrido por lo que fuera el taller.

Para culminar esta instancia se expuso material audiovisual sobre las carreras de la histórica Galera, patrimonio municipal celebrado tanto por los olavarrienses como por visitantes de distintos puntos del país.

La segunda parte de la visita corresponde específicamente a la muestra “Ponele primera a la seguridad vial”, que lo que busca es concientizar a niños y niñas desde edades tempranas sobre pautas de cuidado al momento de circular por la calle, tanto en peatones como conductores.

Para ello se diseñó un circuito para que los más pequeños puedan jugar e interactuar con las señales de tránsito: “los chicos van pasando por distintas postas, donde van aprendiendo cuidados como peatón, como conductor, y después el antes y el después de la seguridad de los autos, por ejemplo que antes no tenían airbag como medida de seguridad y ahora sí. Después del taller, se los invita a pintar una señal de transito de acuerdo a los colores que corresponden: preventiva, informativa u obligatoria, y después pueden crear una regla de tránsito inventada, de acuerdo a lo que aprendieron en el taller” explica Laura Pendas.

La campaña “Ponele primera a la seguridad vial” se fundamenta en un diagnóstico realizado desde la gestión municipal, donde se detectó la necesidad de reforzar el conocimiento y la práctica de las normas viales, especialmente en las primeras etapas de la vida. La muestra está dirigida a niños y niñas en edad escolar y público general.

Aquellas personas interesadas en realizar talleres o visitas guiadas pueden comunicarse al mail museohnosemiliozzi@olavarria.gov.ar o al teléfono: 2284-429093.