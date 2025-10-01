Programa MUNA: Olavarría recibió la distinción de “Municipio Comprometido”

La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos celebra el compromiso y el trabajo sostenido del Municipio de Olavarría, que ha culminado con éxito una etapa fundamental del programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina.

Desde dicho organismo, se hicieron extensivas las felicitaciones al Municipio por haber finalizado el proceso de diseño del autodiagnóstico sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en su territorio, herramienta central para la planificación de políticas públicas basadas en evidencia. Asimismo, se destaca la elaboración y entrega del Plan de Acción, el cual guiará las intervenciones municipales durante los próximos tres años, orientadas a garantizar y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.

Con la presentación formal de esta documentación, Olavarría reúne los requisitos establecidos por UNICEF para obtener la distinción como “Municipio Comprometido”, reconocimiento que valora el esfuerzo institucional por incorporar la perspectiva de derechos en las decisiones y acciones de gobierno local.

La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y representante MUNA a nivel local, Malena Pianciola, refuerza el agradecimiento, la articulación intersectorial y el compromiso de los equipos municipales que hicieron posible este avance. Oportunamente, se brindará información sobre la socialización del Plan de Acción, llevado a cabo en tres líneas de abordaje por Lucrecia Caresia, Diego Olmedo, Claudia Ortelli y Noelia Villarruel.

“Continuamos trabajando de manera conjunta para fortalecer políticas integrales que garanticen entornos protectores, equitativos y participativos para todas las niñas, niños y adolescentes de la Provincia”, expresó la funcionaria.