Desde este miércoles, aumentó el precio del Estacionamiento Medido en Olavarría

Tal como anunció semanas atrás el Municipio, a partir de este miércoles 1 de octubre, el Sistema de Estacionamiento Medido de Olavarría funciona con un aumento de la hora para estacionar en el centro de nuestra ciudad.

A partir de octubre, al igual que ocurrió con las tasas municipales, que sufrieron un aumento del 14,15%, el estacionamiento medido tiene nuevos valores por hora: en la Zona 1 costará $450 y en la Zona 2 el precio será $225.

Asimismo, detallaron que el incremento también se verá en los abonos mensuales y en las multas por infracciones al sistema de estacionamiento medido.

Valor abono mensual zona 1: $32.000. Valor abono mensual zona 2: $12.000.