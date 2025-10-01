Desde este miércoles, aumentó el precio del Estacionamiento Medido en Olavarría | Infoeme
La hora del Sistema de Estacionamiento Medido subió desde este miércoles, tal como anunció recientemente el Municipio. 

Tal como anunció semanas atrás el Municipio, a partir de este miércoles 1 de octubre, el Sistema de Estacionamiento Medido de Olavarría funciona con un aumento de la hora para estacionar en el centro de nuestra ciudad. 

A partir de octubre, al igual que ocurrió con las tasas municipales, que sufrieron un aumento del 14,15%, el estacionamiento medido tiene nuevos valores por hora: en la Zona 1 costará $450 y en la Zona 2 el precio será $225

Asimismo, detallaron que el incremento también se verá en los abonos mensuales y en las multas por infracciones al sistema de estacionamiento medido. 

Valor abono mensual zona 1: $32.000. Valor abono mensual zona 2: $12.000.

 

