Josefina Rodríguez presente en otro festejo “albiceleste”

En el transcurso del martes, tuvo continuidad la FIP Junior World Cup en España y fue con nuevos festejos para la Selección Argentina. Josefina Rodríguez integró una de las duplas.

Foto: Prensa APA

La FIP Junior World Cup 2025 con 36 países participantes tuvo su segundo día para la Fase de Grupos y Argentina volvió a imponerse sin complicaciones nuevamente con presencia olavarriense en el 20x10.

 

En el Grupo B, donde participa el combinado femenino que representa al país, el combinado “albiceleste” venció a Japón por 3 a 0 cediendo solo un game.

 

En Sub14, Josefina Rodríguez y Jazmín Mansilla iniciaron la jornada con triunfo por 6/1 y 6/0 ante Saito y Takahashi y luego se registraron festejos en Sub16 y Sub18.

 

En la rama masculina, también hubo conquistas argentinas por 3 a 0 para seguir con su marcha triunfal en el Club Tennis Reus Monterols y en el Aurial Reus Mas Sedó.

 

