Josefina Rodríguez presente en otro festejo “albiceleste”

La FIP Junior World Cup 2025 con 36 países participantes tuvo su segundo día para la Fase de Grupos y Argentina volvió a imponerse sin complicaciones nuevamente con presencia olavarriense en el 20x10.

En el Grupo B, donde participa el combinado femenino que representa al país, el combinado “albiceleste” venció a Japón por 3 a 0 cediendo solo un game.

En Sub14, Josefina Rodríguez y Jazmín Mansilla iniciaron la jornada con triunfo por 6/1 y 6/0 ante Saito y Takahashi y luego se registraron festejos en Sub16 y Sub18.

En la rama masculina, también hubo conquistas argentinas por 3 a 0 para seguir con su marcha triunfal en el Club Tennis Reus Monterols y en el Aurial Reus Mas Sedó.