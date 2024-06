Crece la preocupación en Sierra Chica: serían más de 30 los perros que fueron envenenados

Durante este lunes, Infoeme compartió imágenes de un terrible caso de maltrato animal en Sierra Chica en el marco de la aparición de al menos 30 perros muertos por envenenamiento.

Pasado el mediodía, vecinos realizaron la denuncia de lo ocurrido en la Subcomisaria de Sierra Chica y tras recorrer las calles de la localidad aseguraron que "son más de 30 los perros que aparecieron muertos y algunos gatos".

En ese sentido, explicaron que cerca de la Comisaría se encontraron "carne en forma de bolitas y tablas de madera con sangre" que estarían siendo analizadas junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de dar con los culpables y esclarecer los hechos que afectan a la comunidad de Sierra Chica.

En diálogo con vecinos, este medio pudo constatar que durante la tarde continuaron apareciendo animales sin vida en las veredas. "Ya hicimos todas las denuncias, hicimos todo lo que tenemos que hacer, pero es impresionante la cantidad de animales muertos que hay, buscamos la solución, pero no encontramos nada", detalló un vecino, con indignación y tristeza.

"Nunca me imaginé que haya gente asesina. Yo estoy destrozado porque me sacaron a mi mascota, a mi compañero de seis años y era como mi hijo", lamentó una de las personas que encontró a su perro envenenado.

Asimismo, una vecina expresó con angustia y desesperación: "A mí me falta Corbata y me envenenaron a Martita también. A las 8 de la mañana salieron afuera y a las 11 me llamaron que Martita estaba vomitando".

Otro vecino, conmocionado por el caso, confesó que en su cuadra encontró "alrededor de 15 mascotas sin vida. A algunos que estaban descompensados les dimos leche con antibióticos, ojalá se recuperen y puedan ser salvados".

"Estamos viviendo una triste realidad, vimos a decenas de mascotas agonizar. Esto nos destrozó y no sabemos que más hacer", subrayaron.

Cabe aclarar que no es el único caso de maltrato animal en la localidad, semanas atrás la Asociación Protectora Olavarriense de Animales Abandonados (APOAA) dio a conocer la historia de Bandido, un perrito que vivía en el penal de Sierra Chica, que sufrió una terrible fractura en la mandíbula y afortunadamente fue operado.

Según relataron desde Apoaa a Infoeme, aún no se conoce si su lesión "fue el resultado de una pelea entre perros en la unidad o directamente un caso de maltrato animal".