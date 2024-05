En la mañana de este miércoles, se corrió la 35° edición de la “Vuelta al Municipio” y finalizados los 10K con un buen registro, Cecilia Fernández habló con la prensa.

“Estoy contenta de ganar mi carrera y en mi ciudad, pero es una pena no haber sido reconocidos”, sostuvo Cecilia Fernández minutos de haber logrado una amplia victoria en la categoría principal para después agregar: “extrañé los 21 kilómetros, pero le busco las cosas positivas a las cosas y ser reconocidos por la gente le gana a todo y eso se sintió, porque no hubo una sola cuadra donde no se sintiera el aliento”.

La ganadora de la prueba más importante del pedestrismo local por segundo año seguido también afirmó que “en tantos años nunca me pasó esto de que no se me invite o no se me reconozca como la mejor atleta olavarriense, porque corremos todo el año y en todos lados representando a Olavarría, sin banderas políticas y eso nos hace felices con Gustavo -Fernández-”.

“Esta gestión tiene tres años para aprender, creo que el dirigente de sillón le hace mal al deporte porque acá en Olavarría hay muchas escuelitas y chicos y chicas jóvenes que son el futuro del atletismo”, sostuvo la atleta que completó el recorrido en 36 minutos y 20 segundos y prosiguió: “No es por el hecho de haber pagado la inscripción porque yo corro y gano dinero, pero el caso es el reconocimiento y el acompañamiento no solo para conmigo, sino para el resto de los atletas de Olavarría que tan bien representamos a la Ciudad”.

Para finalizar, Cecilia Fernández que volvió a subirse a lo más alto del podio en la “Vuelta al Municipio” contó que “nos inscribimos a los 21K de Rosario y los dos vamos como atletas de élite que es lo que somos, no nos regalan nada, por eso me importa y reconozco al dirigente que se involucra, y estoy viendo que no está pasando, pero hay tiempo para mejorar y deseo que en estos próximos años lo puedan hacer”.