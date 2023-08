Con aumentos de hasta 50% en el kilo de asado, carniceros definen la situación como “difícil” y “caótica”

Por Marco Becker

Durante las primeras semanas de agosto la carne registró un incremento del 4,7%. A esto, se le sumó la fuerte devaluación por parte del Gobierno Nacional luego de las PASO, que inevitablemente afectó a todos los rubros.

Dos días atrás, el precio de la hacienda del Mercado de Cañuelas incrementó un 20%, lo que repercutió en los mostradores de las carnicerías.

Además, el martes el Gobierno presionó a los frigoríficos con frenar la exportación de carne durante 15 días con el fin de llegar a un acuerdo en la negociación por los precios, aunque luego dio marcha atrás.

En una recorrida por distintas carnicerías de la ciudad, los comerciantes definen la situación como “difícil” y “caótica”.

“La gente compra igual pero está difícil. Esta semana tuvimos aumento el lunes, el martes y el miércoles. Hoy (jueves) fue el día que se regularizó el mercado”, cuenta Franco Díaz, propietario de la carnicería que lleva su apellido.

Explica que “como entra todo del Mercado de Cañuelas, que manda todo a Buenos Aires, a nosotros nos queda el precio de allá, y no es lo mismo el poder adquisitivo de alguien de Olavarría que de lugares como Recoleta o Palermo”.

Julio Zulaica, un referente del rubro en la ciudad, señala que “estamos en un momento difícil para todos. El aumento ha sido de un 35% en general”, al que define como “muy bajo”. Su carnicería aumentó de precios una vez durante esta semana, luego de la gran devaluación.

“No sé qué expectativa habrá para los próximos días, no sé si se irá a frenar y no sé qué va a pasar con las exportaciones. Internamente a estos precios las ventas van a caer”, se lamenta.

En el medio del caos económico, el kilo de asado ronda este jueves entre 3200 y 3750 pesos, mientras que la semana pasada variaba entre 2200 y 2500. Este precio varía según la carnicería y los gastos de cada una en cuanto a empleados, alquiler y luz, entre otros.

Sebastián Vigo, dueño de Carnicería Vigo, explica que “optamos por hacer una sola modificación de precio, que fue ayer, mientras tanto mantuvimos el precio”.

En ese sentido, manifiesta que “tengo la esperanza de que se mantenga porque esta situación no le hace bien a nadie. Nos perjudica el volumen de ventas. Los valores son más grandes pero el consumo en kilo es menor. A mí no me sirve que una familia tipo en lugar de llevar 10 kilos se lleve 8, pero lamentablemente el poder adquisitivo de la gente se va disminuyendo”.

Las promociones son herramientas importantes para los clientes, es por ello que “combinamos 2 o 3 kilos de carne y le aplicamos un 10% de descuento para premiar a aquel que se lleva esa cantidad”, cuenta. Además, “vamos variando la lista en relación a los cortes, como para dejar algunos más accesibles como el puchero, la falda, la picada y el roast beef”.

Asimismo, los carniceros indican que pese al complicado panorama los clientes siguen eligiendo la calidad de la carne. “Quizás hoy la gente lleva un poco menos pero sigue priorizando la calidad. Eligen el lomo, la nalga, el bife de chorizo y se llevan el vacio para el asado del fin de semana”, señala Vigo.

Con el fin de brindar al cliente un producto “más accesible y de más calidad para defender la media res”, Vigo explica que “acá en el mostrador uno trata de hacer una zaranda entre los cortes más económicos y los más caros”.

La Cuenta DNI, clave para las ventas

Los carniceros coinciden en que este fin de semana, en especial el sábado, será clave para determinar si ha habido una disminución en cuanto a las ventas, debido a que los clientes cuentan con el beneficio del 35% de reintegro de Cuenta DNI del Banco Provincia y de MODO del Banco Nación.

Zulaica dice que “se trabaja un solo día”, en referencia al sábado debido a este descuento, que “es fundamental”. En cuanto a los otros días, asegura que “la vamos llevando”.

Respecto a las baja de ventas, sostiene que “hasta ahora te diría que no, estamos en los mismos niveles, pero va a decaer, porque este golpe de ahora les va a afectar a todos”.

“Acá no han bajado las ventas”, manifiesta Díaz, aunque lamenta que “colegas que sí han bajado un 30 o 35%, depende mucho de la zona”. Por ello, el sábado y el domingo “son claves para ya el lunes tener un panorama más claro”.

Por su parte, Vigo señala que “esta semana arrancó muy tranquilo. Por lo general las primeras dos semanas del mes son cuando la gente se abastece para el resto del mes”.