Incertidumbre por los aumentos Pos-PASO: “No sabemos cómo remarcar para no terminar perdiendo”

A menos de una semana de las PASO, que erigieron al controvertido economista Javier Milei como el candidato más votado, la economía ya empezó a registrar importantes fluctuaciones: la disparada de dólar trajo incremento en casi todos los productos e incertidumbre entre comerciantes y vecinos.

Infoeme entrevistó a referentes de diferentes rubros que hablaron sobre la forma en la que están enfrentado este periodo: “No sabemos cómo remarcar para no terminar perdiendo”.

“Todos los producto vinieron con un 30 o 35 por ciento de aumento, y los proveedores me dijeron que no ponga precios porque van a aumentar de nuevo”, contó Claudia, una almacenera local, en diálogo con este medio.

De acuerdo a lo que expresó, tanto ella como sus colegas se encuentran “entre la espada y la pared” en relación a cómo emparejarse a la suba inflacionaria. “No sabemos cómo vamos a seguir, porque si nos guiamos por los precios de los productos tendríamos que aumentar todo en un 40 por ciento, pero es mucho. El azúcar, por ejemplo, tendría que quedar en 1.100 pesos, pero me parece una locura, la puse a 800”, precisó la comerciante.

“Y así todo, desde los lácteos y los fiambres hasta la yerba, los fideos, el arroz y el puré de tomate, todo con un incremento muy grande y con la advertencia de los proveedores de que van a subir aun más. La gente se asusta de los precios, pero tienen que comer, se hace realmente difícil”, agregó.

La situación se replica en todos los rubros: consultado por Infoeme, Luciano, un peluquero olavarriense, contó los “malabares” que tiene que hacer para no aumentar tan bruscamente sus servicios y, a la vez, no quedar aplastado por la suba de la inflación.

“Se me está haciendo terriblemente complicado reestructurar los precios. Tendría que aumentar mas o menos un 40 por ciento si tengo en cuenta el incremento de los insumos, pero es un salto muy grande y trato de ir de a poco, aunque eso signifique el peligro de terminar perdiendo”, manifestó Luciano, quien trata de mantenerse en precios “razonables” más allá de la situación

“A un servicio por el que cobró 5.000 pesos, ahora lo tendría que llevar a 6.700, y se trata de clientas que capaz que vienen 3 veces por mes, así que no puedo implementar tanto de golpe, trato de retrasarlo y de ir de a poco, aunque se hace difícil, porque absolutamente todo vino con aumento. Los proveedores me dijeron: quieras o no vas a tener que aumentar porque dentro de muy poco los productos van a volver a subir y sino vas a tener que aumentar todo de golpe”, contó Luciano.

De acuerdo a lo que manifestó, su modo de “adaptar” los precios siempre fue el mismo: intentando que impacte lo menos posible en el bolsillo de sus clientes. “En los últimos dos años he visto que muchas peluquerías se fueron quedando sin gente justamente por ir actualizando los precios de golpe, otros han tratado de mantenerlos lo más posible pero han bajado la calidad de sus productos para no terminar perdiendo, y eso también afecta al negocio. Yo trato de mantener un servicio de excelencia e ir aumentando de a poco, pero se hace difícil, a veces tenés que teminar trabajando el doble para no estar en rojo”, sentenció

Matías, otro de los comerciantes consultados, también expresó su preocupación por la situación: es carnicero y tampoco sabe cómo remarcar sin terminar perjudicado. “Desde las PASO todo se hizo complicadísimo, yo creo que se va a ver algo que no se ve hace mucho tiempo, la mitad de las carnicerías van a terminar cerrando”, determinó.

De acuerdo a lo que manifestó a Infoeme, el aumento de precios es “una verdadera locura”. “Muchos colegas se no tienen mercadería, se dificulta mucho reponer, y ni te digo los que tienen empleados”, contó Matías, quien agregó que los aumentos en el producto generan una importante baja del consumo: “La gente pega media vuelta y se va, no les alcanza, muchas veces te quedás sin vender, por más que aumentes lo mínimo e indispensable”.

En esta marco, el comerciante precisó que las perspectivas que le dan los proveedores no son nada esperanzadoras.

“Si actualizo según los que me sale a mí, tendría que llevar el medio kilo de carne picada a 3.300 pesos, y en cualquier momento se va a los 5.000. Cada vez que vienen a dejarme la carne viene con aumento, y viene tres veces por semana, así que imaginate. Si no te vas actualizando terminás laburando gratis, no te podés reponer”, explicó.

“Ahora, cuando viene el proveedor, yo pasé de bajar 10 media res a bajar sólo 4, con eso ya te digo todo”, sintetizó.