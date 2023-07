La China Suárez quiso evitar a la prensa y pasó algo inesperado: chocó

La reconocida actriz argentina, Eugenia "China" Suárez, volvió a ser noticia tras su reciente participación en el programa de streaming Olga, llamado Soñé que volaba, conducido por Migue Granados. Pero no fue por sus dichos: cuando salió e intentó evitar a los periodistas que la esperaban, chocó.

Luego de una amena charla con el humorista, la actriz sufrió un accidente automovilístico a la salida del estacionamiento del lugar. Al momento de retirarse, la China Suárez tuvo un roce con uno de los vehículos estacionados en la puerta, lo que ocasionó que su automóvil quedara momentáneamente trabado sin poder avanzar.

En ese instante, los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que esperaban obtener alguna declaración de la actriz se acercaron al vehículo, mientras ella intentaba maniobrar para salir de esa situación. Después de unos instantes de tensión, el vehículo finalmente logró zafar y continuó su camino sin brindar declaraciones a los medios presentes en el lugar.

La China Suárez, siempre en el centro de atención, volvió a captar la atención de los medios debido a este incidente automovilístico.

El último día de junio, la cantante ex Casi Ángeles publicó su primera canción después de su separación de Rusherking. Enfocada cada vez más en su carrera como cantante, la artista generó expectativas sobre el lanzamiento de su nuevo tema, titulado "Desaniversario", el cual habla sobre su última relación.

El sencillo cumplió con las expectativas y fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes lo reprodujeron en diversas plataformas musicales. Durante una entrevista en el programa de Granados, la cantante aclaró que a sus 31 años aceptó que haga lo que haga, siempre habrá personas que hablarán de ella. Por lo tanto, prefiere que hablen de algo real, como su música.

Además, reveló que se involucró más en la escritura de sus canciones, ya que reflejan sus propias experiencias aunque aclaró que no necesariamente se centran en una sola persona. Con su nuevo sencillo, la cantante demuestra su crecimiento artístico y su compromiso con su carrera como solista.

La cantante expresó su preferencia por el género musical que eligió para su nuevo trabajo, explicando que no se inclinó hacia el reggaetón o el RKT porque no reflejan su vida y no sería creíble para sus seguidores.

Agradeció a sus seguidores por el apoyo y los mensajes positivos que recibió en las redes sociales, mencionó que le encanta que les guste su nuevo álbum y que se sientan identificados con él. En un anuncio en Spotify, reiteró su deseo de que sus seguidores se sientan identificados con su música, dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentren.