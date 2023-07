Inferiores ABO: tras “findes” sin actividad, vuelven

Luego de dos fines de semana de actividad reducida, el básquet formativo olavarriense vuelve a las canchas con la continuidad del Torneo Oficial.

A pesar de que la segunda ronda inició ya para algunas entidades, entre el jueves y el sábado se jugarán varios partidos que fueron programados en la última reunión de delegados y se completarán algunos pendientes y seguirá la programación.

En la reanudación de la actividad, jugarán Pueblo Nuevo vs Ferro, San Martín vs El Fortín, Racing Blanco vs Pueblo Nuevo, Estudiantes Negro vs Independiente y Estudiantes Blanco vs Ferro.

Además, en Femenino, comenzarán las definiciones del Torneo Apertura en el recinto “Carbonero” con la categoría Mini.

Por último, se definió que los desquites de las Finales se llevarán a cabo en el Parque Olavarría desde las 18:00. En primer turno jugará la Maxiliga y luego, Racing y Estudiantes volverán a verse las caras en el “clásico de la Ciudad”.