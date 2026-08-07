Ciudad va por la clasificación y las Inferiores deberán esperar

La Liga de Fútbol dio a conocer que la primera fecha del torneo Clausura “Chino Benítez” de divisiones inferiores y la jornada inaugural del Clausura “Andrea Serris” de formativas femeninas quedaron suspendidas, pero sí se jugará la revancha del Torneo Regional Amateur Femenino que tendrá al Club Ciudad de Olavarría como local.

Club Ciudad de Olavarría recibirá a Estudiantes Unidos de Pehuajó en la cancha de Embajadores desde las 14:00 por la revancha de la primera ronda del Torneo Regional Federal Amateur. Julieta Polak será la jueza principal, acompañada por Cristian Borger y Micaela Cejas.

El conjunto olavarriense llega con ventaja tras haberse impuesto por 1 a 0 en el partido de ida, disputado en condición de visitante, por lo que buscará hacer valer ese resultado para asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Por otro lado, debido a las malas condiciones climáticas, los encuentros, válidos por el torneo Clausura de la actividad local, serán reprogramados.