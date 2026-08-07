Este viernes 7 de agosto se realizó la tradicional procesión de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. El recorrido unió la esquina de Berutti y Avellaneda hasta la Parroquia, ubicada en el corazón del barrio Ceco, sobre la calle Rossi.

La marcha de los fieles comenzó pasadas las 15 y minutos antes de las 16 ya habían llegado al templo, para participar de la misa, a cargo del párroco Marcos Picaroni.

Las misas se extendieron durante toda la jornada y está prevista que a las 20 sea la última del día. Será presidida por el padre Juan.