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Se realizó la tradicional procesión de San Cayetano

Los fieles comenzaron el recorrido en Beruti y Avellaneda y caminaron por las calles de los barrios Bancario y Ceco hasta llegar a la Parroquia para participar de la misa de las 16. A las 20 será el último oficio del día. 

Viernes, 07 de agosto de 2026 a las 17:37

Por Redacción

 

Este viernes 7 de agosto se realizó la tradicional procesión de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. El recorrido unió la esquina de Berutti y Avellaneda hasta la Parroquia, ubicada en el corazón del barrio Ceco, sobre la calle Rossi. 

La marcha de los fieles comenzó pasadas las 15 y minutos antes de las 16 ya habían llegado al templo, para participar de la misa, a cargo del párroco Marcos Picaroni. 

 

Las misas se extendieron durante toda la jornada y está prevista que a las 20 sea la última del día. Será presidida por el padre Juan. 

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