Toma de terrenos: mañana decidirán si avanzan con el corte de rutas

La más de dos decenas de familias que el fin de semana pasado protagonizaron un intento de toma de terrenos en la zona de Circunvalación y Sarmiento continúan con su reclamo: en la jornada de este viernes volvieron a presentarse en el Municipio y adelantaron que mañana decidirán si avanzarán en un corte de ruta en la entrada de la ciudad. “Invitamos a toda la gente que esté en la misma situación a sumarse”, declararon.

Se trata de más de 25 familias que piden “por un techo digno” y que denuncian “no tener ni una mínima respuesta del Municipio”.

“El martes enviamos una carta y no recibimos ninguna respuesta, ayer jueves nos presentamos en la Municipalidad y tampoco, hoy viernes pasó lo mismo, no dan la cara, no nos atienden ni nos escuchan”, manifestó Yessica, una de las referentes del reclamo.

“No pretendemos que nos regalen nada, somos trabajadores, lo único que pedimos es que nos otorguen la posibilidad de un plan de pago para poder darle un techo digno a nuestros hijos, nada más que eso”, manifestaron.

En este marco, los diferentes de las familias implicadas manifestaron que este sábado realizarán una asamblea en dónde decidirán si avanzarán con un corte de rutas en la entrada de la ciudad para así visibilizar su reclamo.

“Invitamos a toda la gente que esté en la misma situación a acercarse y a sumarse a este reclamo, el problema del déficit habitacional es algo que está afectando a muchísima gente”,