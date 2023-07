La aclaración de Benjamín Vicuña tras la polémica dedicatoria a Pampita: Quizás me equivoqué

El pasado domingo, Benjamín Vicuña fue galardonado como Mejor Actor Protagonista de Ficción por su destacada actuación en "El Primero de Nosotros" de Telefe, en la ceremonia de los Martín Fierro. Durante su discurso posterior a la premiación, sorprendió a los presentes y televidentes con unas palabras que fueron interpretadas como un mensaje dirigido a Carolina Pampita Ardohain, su exmujer y madre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Vicuña expresó su gratitud hacia el país y destacó que le dio sus hijos y un amor. Este gesto generó una gran repercusión en las redes sociales y rápidamente se volvió tendencia. Luego de la gala, el actor chileno decidió aclarar la situación.

Durante la tarde de ayer, en el programa Cortá por Lozano de Telefe, el reconocido actor Benjamín Vicuña fue entrevistado por el panel completo. Durante la nota, Vicuña compartió sus emociones tanto durante como después de la ceremonia, y en un momento de la conversación, Vicky Xipolitakis le consultó sobre su comentada declaración. "¿A qué te referiste cuando dijiste que Argentina te dio un gran amor?", le preguntó. Vicuña respondió diciendo: "No quiero analizar un discurso en el calor del momento, cuando estás frente a miles de personas y con toda la televisión... Lo que quise decir, y lo repito ahora, es que estoy muy agradecido por el cariño y el lugar que Argentina me ha dado".

"Resulta complicado, pero me lo he ganado a pulso, con mucho esfuerzo y sacrificio. Era el 9 de julio y expresé: 'Es un país que le ha dado mucho a mis hijos, amor...'. Tal vez me equivoqué", manifestó el actor chileno, generando cierta incomodidad en Verónica Lozano, conductora del programa.

"Entiendo, Benja, lo entiendo perfectamente", intervino Lozano tratando de cambiar de tema. Sin embargo, Vicuña quiso continuar hablando para aclararlo todo. "No, pero justo... Evidentemente, mi ex estaba presente con su esposo en el evento y quizás eso influyó en mi discurso o tal vez cometí un error. Sin embargo, me refería al amor en todas sus formas: el amor de la gente en la calle, el amor que el público muestra en el teatro, y el amor de pareja que he experimentado", explicó Vicuña.

Luego mencionó que lleva más de 15 años viviendo en Argentina y que se siente "agradecido y orgulloso" de la tierra que lo ha acogido. "Tengo la suerte de amar este país, inclusive... No, no continuaré regalando frases polémicas", agregó con una risa, deteniéndose para proseguir con su explicación. "Observo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento", concluyó Vicuña.

Una figura destacada en esta historia es Pampita, sin buscarlo, quien asistió a la gala organizada por APTRA en compañía de Roberto García Moritán, su actual esposo. Luego del discurso de Vicuña, la conductora compartió un mensaje contundente en su cuenta de Instagram: "Te amo tanto" acompañado de un corazón rojo. Esta frase acompañaba una foto de Pampita y el político en la alfombra roja de los premios Martín Fierro, dejando en claro sus sentimientos hacia su pareja.